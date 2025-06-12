晶品城歇業近2年 議員籲竹市府協助重啟營運

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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）民進黨竹市議員今天說，火車站前晶品城歇業近2年至今仍未啟用，市府應助推進，市府說，晶品公司向市府申請核定多目標使用預計經營商場，目前正招商，市府續協助重啟營運。

新竹市議會民進黨黨團今天召開記者會，黨籍議員劉康彥、楊玲宜、陳建名、林盈徹、劉彥伶、劉崇顯及曾資程等人出席，新竹市晶品城為首座BOT立體停車場及複合式購物中心，結束營業後荒廢至今近2年。

劉康彥表示，而晶品城歇業近2年，市府放任商場荒廢，代理市長邱臣遠曾承諾，晶品城「轉型」是市府的態度，也會要求業者「積極辦理」，怎知轉型結果又是回到原點做商場。

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新竹市政府透過文字表示，市府在民國102年與民間機構晶品公司簽訂投資契約，在105年10月8號正式啟用營運，基於BOT精神，市府尊重晶品公司附屬事業營運方式。

市府說，今年4月晶品公司向市府申請核定多目標使用預計經營商場，目前正積極招商中，整棟大樓預計採複合式方式經營，市府將持續協助晶品公司重啟營運；而晶品公司依照契約應繳納權利金，預計在6月底前繳納完成，將續追蹤。（編輯：方沛清）1140612