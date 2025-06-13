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府邀在野國安簡報 侯友宜：樂見跨黨派合作

2025/6/13 13:46（6/13 14:01 更新）
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總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。新北市長侯友宜（右）13日在市政總質詢前受訪表示，樂見跨黨派的合作，但真正要正視問題、解決問題，同時能夠讓台灣往前走，這才是人民最大的期待。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月13日
總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。新北市長侯友宜（右）13日在市政總質詢前受訪表示，樂見跨黨派的合作，但真正要正視問題、解決問題，同時能夠讓台灣往前走，這才是人民最大的期待。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年6月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）總統府18日上午9時邀請在野黨領袖進行國安簡報。新北市長侯友宜今天表示，樂見跨黨派的合作，但真正要正視問題、解決問題，同時能夠讓台灣往前走，才是人民最大的期待。

總統賴清德日前指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。12日總統府秘書長潘孟安分別致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，邀請在野黨18日出席。總統府發言人郭雅慧說，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待獲得兩黨正面回應。

侯友宜今天在市政總質詢前受訪表示，呼籲執政黨「和諧不能只說，說說而已」，樂見跨黨派合作，但真正要正視問題、解決問題，同時能夠讓台灣往前走，這才是人民最大的期待。

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