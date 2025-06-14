議員籲北投溫泉泡腳池改冷泉 北市府：泉質不符

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（中央社記者劉建邦台北14日電）北市府在北投3處公園設免費泡腳池，議員指復興公園內2座溫泉泡腳池，受地震影響，水溫不足，建議改成冷泉。台北市產發局今天指出，檢測後泉質不符規定，無法轉為冷泉。

台北市政府北投區開設3處免費溫泉泡腳池園區，包含泉源公園泡腳池、復興公園泡腳池、硫磺谷泡腳池，吸引許多民眾使用，國民黨台北市議員林幸兒以資料指出，溫泉是北投特有資源，去年地震後，泡腳池的溫度下降，如復興公園3座泡腳池，目前僅1座開放使用。

她說，復興公園內3座溫泉泡腳池，其中2座溫度分別為攝氏36度、30度，因溫度接近於冷泉，市府應換角度思考，把溫泉泡腳池改為冷泉，讓民眾體驗泡腳三溫暖。

產發局回應，復興公園在去年4月3日地震後，溫泉出水溫度降低，經委託專業公司測試溫泉井後，判斷是因地層裂隙變動，導致冷水注入，目前溫泉出水溫度僅能維持1泡腳池水溫，已在現場張貼公告說明。

產發局表示，為瞭解溫泉的溫度降低後是否能以冷泉服務民眾，經委請專業公司測試後，因溫度高於攝氏30度、游離二氧化碳低於每公升500毫克，泉質不符合冷泉規定，無法轉為冷泉泡腳池服務民眾。

此外，已委託專業公司測試溫泉的井泉質及泉量，如溫度回升，後續將立即開放更多泡腳池服務民眾。

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另外，林幸兒提到泉源公園泡腳池，因水源狀況不明，目前未對外開放，但市府平時疏於管理，導致泡腳池內堆滿垃圾、樹葉，如同垃圾集中地。

產發局回應，泉源公園泡腳池暫停營運期間，民眾會聚集聊天，卻出現亂丟垃圾菸蒂等狀況，已張貼公告提醒園區內勿亂丟菸蒂，並要求委外清潔公司清理環境。（編輯：李錫璋）1140614