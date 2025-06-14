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花蓮畢士大咖啡廳試營運 院生學習當外場服務員

2025/6/14 13:27
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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮畢士大教養院近日結合烘焙坊產品，HOPE COFFEE咖啡廳試營運，4名院生擔當外場服務生、沖泡咖啡，院方說，院生們邊做邊學習，難免手忙腳亂，希望大眾多多體諒。

院長戴孟蓁今天接受媒體聯訪指出，開設咖啡廳的構想一直都有，去年強震導致院生折布代工量減少，在地業者媒合咖啡包代工，就順勢啟動擱置多年的咖啡廳計畫。

戴孟蓁說，咖啡廳有1名老師帶著4名狀況較佳的院生，個性外向的培訓做外場服務生，較害羞的院生就在內場沖泡咖啡，店內的糕點則是烘焙坊的產品，希望提供大眾院生親手製作的產品。

HOPE COFFEE咖啡廳位在畢士大院內，每週一至週五上午8時30分營業至下午3時30分，花蓮市長魏嘉彥昨天特別帶隊力挺，他說，感受到院生們的熱情與笑容，餐點也很好吃。

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戴孟蓁說，考量咖啡廳是以培訓院生與社會接軌，不是以營運為首要，且是邊做邊教學，備餐時間比較久，接待量能也有限，試營運期間同時接待8人就有點手忙腳亂，因此不敢宣傳試營運消息。

戴孟蓁說，試營運期間預計到9月初，這段時間會觀察跟調整營運方向，著重在觀察院生適應情形，很歡迎社會大眾到咖啡廳支持跟鼓勵院生。（編輯：謝雅竹）1140614

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