新北中和秀朗橋北側開發完工 將增設消防分隊

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市低衝擊開發的中和區秀朗橋北側區段徵收開發工程完工，地政局表示，消防局將增設秀山消防分隊，使黃金救災反應時間能縮短5至10分鐘，保障居民的生命財產安全。

新北市長侯友宜今天主持秀朗橋北側區段徵收開發工程完工典禮，帶領市府團隊、民意代表一起焚香祝禱祈福。他感謝各界支持、當地居民配合，才能讓工程如期如質完工，並優先開放主要道路便捷交通。

地政局說，這處區段徵收工程將低窪、不利使用的臨河地段，改造為宜居之地；同時，增設秀山消防分隊用地，提升區域救災量能，使該區域的黃金救災反應時間縮短5至10分鐘。

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地政局長汪禮國說，因應近年極端氣候及短延時強降雨，工程透過雨水儲集系統，將降水彙集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用且兼具防洪防災功效。

侯友宜致詞表示，當地開發過程歷經20餘年，因地勢低窪不易使用，原多做為私人停車使用。民國109年解除河川地管制後，市府與經濟部水利署合作填土整地，也建置排水系統及共同管線，開闢3座公園以增加活動休憩空間。（編輯：李錫璋）1140626