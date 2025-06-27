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谷力哲首度正式訪問台南 拜會黃偉哲交換意見

2025/6/27 16:31（6/27 16:41 更新）
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歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）27日前往拜會台南市長黃偉哲（右），雙方就台南和歐盟間各領域的合作交流深入交換意見。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月27日
歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）27日前往拜會台南市長黃偉哲（右），雙方就台南和歐盟間各領域的合作交流深入交換意見。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月27日
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（中央社記者張榮祥台南27日電）歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）今天拜會台南市長黃偉哲，雙方就台南和歐盟間經貿合作、文化交流及民主、人權價值交換意見。這是谷力哲首次正式訪問台南。

台南市政府發布新聞稿指出，谷力哲今天拜會黃偉哲後，前往台南市立圖書館永康新總圖參訪「臺南人權月」展覽，了解台南及台灣人權歷史推動進程。

黃偉哲期待促進台南和歐盟年輕世代互動與學術交流，維持深厚友誼；許多歐洲企業已落腳南科設廠，台南芒果、芭樂剛通過檢驗獲准進入歐盟市場，希望雙方在高科技產業和基礎農業有更多合作。

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谷力哲說，這是他首次正式訪問台南，台南和歐盟是志同道合夥伴；歐洲經貿辦事處將全力支持、深化雙向經貿交流與文化互動。

台南市政府表示，歐洲經貿辦事處（EETO）2003年成立以來，持續推動歐盟和台灣多元政策領域合作，且和公民社會、智庫及學術界維繫良好關係。（編輯：黃名璽）1140627

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