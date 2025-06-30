捷運土樹線標案財務修正 侯友宜籲政院速核定

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市長侯友宜今天視察捷運土城樹林線工程進度，他表示，全案工程共3標，最後未決標段財務修正已送行政院，審查長達8個月，盼速核定並決標，期待順利在2031年完工。

侯友宜今天視察捷運土城樹林線工程進度。新北捷運局表示，土城樹林線尚有CQ880B土城高架段未完成招標，第3次由台北市捷運局以新台幣118.78億元預算招標，因無廠商投標而流標。

捷運局表示，全線工程於4月10日移由新北市執行，接棒辦理招標時採公開閱覽徵詢廠商意願，就廠商疑義、工率等項目檢討招標預算，6月25日以預算147.3億元上網公告，開標後採保留決標，待財務計畫核定後決標。

捷運局表示，土城樹林線財務修正計畫已於去年11月6日第6次提報行政院審議，迄今已8個月尚未核定，期待中央盡速核定，以利工程決標開工。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，土城樹林線整個進度已經達到將近4成，整個工程涉及3個標，其中有CQ880B段工程到現在還沒有招標出去。財務修正已經送行政院核定長達8個月，希望行政院能夠快速核定。

他表示，捷運萬大中和樹林線未來整個完工後，從新北樹林到台北市中正紀念堂站，交通上可以省半個小時的時間，尤其可以銜接桃園棕線、新蘆線及板南線，對土城、樹林來說，是一個非常重要、打通台北、桃園的捷運路網，期待能在2031年順利完工。

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媒體也詢及對總統賴清德在團結國家十講有提到說表決多數不一定贏、大罷免會恢復國家秩序等說法的意見，侯友宜表示，民意最主要的不就是靠表決嗎？少數服從多數、多數尊重少數，就是一個民意的展現力量。

他表示，講說要守護憲法，但守護到現在，看到爭議更多、衝突性更大，是不是要重新再去好好地思考，大罷免造成全國的對立跟衝突，對國家好嗎？現在最關心的是大家團結福國利民，努力打拚，讓台灣更好，不要再做勞民傷財，讓人民反感的事情。（編輯：方沛清）1140630