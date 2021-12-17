李宗盛隔6年重返小巨蛋 夢費玉清交棒「嘴上絕技」

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資深音樂人李宗盛17日在台北小巨蛋舉辦「有歌之年」演唱會，以自己第一張專輯的歌曲帶領歌迷回到最初，一步步揭開李宗盛的創作歷程。中央社記者裴禛攝 110年12月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）歌手李宗盛今晚舉辦「有歌之年」演唱會，第4度唱進台北小巨蛋，特別按照年份安排歌單，帶領觀眾體驗一場聽覺饗宴。他笑稱開唱前曾夢到已封麥的費玉清喊交棒「嘴上絕技」。

演唱會場外，費玉清以狗糧捐做公益取代花籃，祝賀李宗盛「有歌之年，不絕於耳」，相信音樂歌手五月天、家家、劉若英等人也都以狗糧代替花籃。

李宗盛開場表示，在後台看到開場影片就有流淚的衝動，「上次在這裡唱歌給大家聽是6年前，6年能發生很多事，我希望下次不要再6年，不然我都70歲了。」

李宗盛分享，開唱前夢到費玉清用專注的眼神看著他，他跟我說：「我已經封麥了，嘴上絕技就靠你傳承了」李宗盛向觀眾表示，今晚演唱會就像是老友見面聊天般自在，他也和觀眾分享入行的點點滴滴。

李宗盛今晚一連演唱「夢想時分」、「我是一隻小小鳥」、「愛如潮水」、「為你我受冷風吹」、「飄洋過海來看你」等經典歌曲，獲得觀眾熱情掌聲，也有許多觀眾跟著合唱。

演唱會由中國音樂人李劍青擔任吉他手、小提琴手及合音，李劍青也登台演唱「平凡故事」、「出城」，成為驚喜。（編輯：郭諭儒）1101217

資深音樂人李宗盛17日在台北小巨蛋舉辦「有歌之年」演唱會，演唱多首跨時代經典作品，勾起歌迷無數回憶。中央社記者裴禛攝 110年12月17日

資深音樂人李宗盛17日晚間在台北小巨蛋開唱，開場以一把吉他、一支麥克風，自彈自唱帶領歌迷回味經典之作。中央社記者裴禛攝 110年12月17日

歌手李宗盛17日晚間第4度唱進台北小巨蛋，舉辦「有歌之年」演唱會，在唱到寫給父親的歌時，一度忍不住情緒激動。中央社記者裴禛攝 110年12月17日

歌手李宗盛4度唱進台北小巨蛋，17日晚間舉辦「有歌之年」演唱會，開場時表示，在後台看到開場影片就有流淚的衝動，「上次在這裡唱歌給大家聽是6年前，6年能發生很多事，我希望下次不要再6年，不然我都70歲了。」中央社記者裴禛攝 110年12月17日

歌手李宗盛17日晚間在台北小巨蛋舉辦「有歌之年」演唱會，邀請中國音樂人李劍青（圖）擔任吉他手、小提琴手及合音，李劍青也登台獻唱，成為意外驚喜。中央社記者裴禛攝 110年12月17日