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柯淑勤「孟婆客棧」金嗓開唱 合作蔡振南當怨偶

2022/1/9 17:09
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（中央社記者王心妤台北9日電）歌仔戲影集「孟婆客棧」改編唐美雲歌仔戲團同名舞台劇，最新單元「中元慶典」邀請金鐘視后柯淑勤獻唱，她在劇中與蔡振南飾演怨世夫妻，笑說工作人員都說只有她管得動蔡振南。

柯淑勤表示，一開始接到製作人唐美雲電話還以為對方打錯，回應對方「我不會歌仔戲，妳敢相信我嗎？」但唐美雲堅定邀約才促成合作。柯淑勤表示，一開始收到樣本就不斷練習，連洗澡都在練唱跟背歌詞，「是這輩子沒有過的演出經驗。」

柯淑勤在劇中與演員蔡振南演出「怨世夫妻」，她表示，「工作人員笑說只有我叫得動南哥，還一直管他，彷彿來了一個剋星。」兩人戲裡不合，戲外其實合作多次，一個眼神就能知道對方反應，默契十足。

「孟婆客棧」拍出生死議題，柯淑勤也說：「這幾年因意外過世的朋友，沒有機會好好跟他們說再見，心靈會扛不住。」

「孟婆客棧」每週日晚上8時於公視台語台播出，中華電信MOD同日上架，民視無線台每週一至週五晚上6時26分播出。（編輯：張雅淨）1110109

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