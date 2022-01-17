荒山亮嘆美食節目有職災 蕭煌奇樂與浩子搭檔

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歌手蕭煌奇（右）和荒山亮（左）17日出席「2022華視新節目發表會」，兩人將分別接下台語歌唱節目「上奅台灣歌2.0 經典傳奇」及美食行腳節目「咱台灣的味」。（華視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）歌手蕭煌奇和荒山亮今天出席「2022華視新節目發表會」，主持美食節目的荒山亮苦笑自己職災嚴重，體重忽胖忽瘦；蕭煌奇則開心新一季歌唱節目搭檔藝人浩子後，輕鬆不用腳本。

華視今年將推出4個自製節目，包含台語歌唱節目「上奅台灣歌2.0 經典傳奇」、美食行腳節目「咱台灣的味」、浪漫愛情劇「再見之後」和熟齡情感新關係戲劇「婚姻結業式」，今天舉行發表記者會。

「上奅台灣歌2.0 經典傳奇」推出三金合體升級版，由台語金曲歌王歌后蕭煌奇、曹雅雯，以及金鐘主持人浩子（謝炘昊）搭檔，蕭煌奇開玩笑說：「雅雯負責好好唱歌，我和浩子負責訪問搞笑，浩子常會出一些怪招，我要扮演『踩煞車』的角色，適時阻止他。」

蕭煌奇也提到，目前電視歌唱節目因為歌曲版權問題，錄製遇到很大的問題。他表示，現在電視錄影，製作單位都要花很多時間去確認音樂版權授權，和支付高額的版權金，對電視音樂節目錄製產生很大的困難。蕭煌奇強調，「不然要入圍金鐘，很多歌不能唱也不是辦法，看相關單位能否協助幫忙。」

荒山亮則是一路從美食行腳節目「台灣好味道」擔任聲優、「台灣好滋味」走入大街小巷，到最新一季「咱台灣的味」特別融入歌曲走唱元素，帶出在地美食文化。

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荒山亮表示，這一季上山下海挑戰了體驗割稻、出海捕魚和製作醬油。回憶到讓他覺得最累的一集節目內容，就是去醬油工廠體驗製作醬油，荒山亮說：「我從來不知道攪拌醬油這麼累，差點就要跌進池子裡面，真的是體力的考驗。」

不過，他也自曝這3季節目錄下來，體重上上下下變胖又變瘦，「這節目錄影的職災很嚴重。」他透露做美食節目起初還不懂，都會把每道菜吃完，一天吃到6餐、8餐，還會被攝影組瞪，後來他才知道每餐只需要象徵性吃2、3口，「現在少量多餐，體重就維持了」。（編輯：張雅淨）1110117