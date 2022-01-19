水果奶奶電影公益特映會 動畫遊戲同步發行創首例

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公共電視台與高雄市政府合作，邀請梓官、廣興及三埤等國小及附設幼兒園的學童，參加19日在鹽埕區舉辦的動畫長片「妖果小學–水果奶奶的大秘密」公益特映會，高雄副市長史哲（中左）、公視節目部經理於蓓華（中右）也到場出席。中央社記者洪學廣攝 111年1月19日

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）以「水果奶奶」IP打造的首部動畫電影將於21日上映，今天在高雄舉辦公益特映會邀請學童觀影，副市長史哲說，市府與公視攜手開發原創IP遊戲，創下國內動畫與遊戲同步發行首例。

由公視經典兒童節目「水果冰淇淋」延伸製作的動畫長片「妖果小學–水果奶奶的大秘密」，1月21日起將在全台超過40家戲院上映。公共電視台與高雄市政府合作邀請梓官、廣興及三埤等國小及附設幼兒園共270名學童，參加今天鹽埕區in89駁二電影院的公益特映會。高雄副市長史哲、公視節目部經理於蓓華、哇哇科技執行長戴丞峰也到場與學童合影互動。

史哲致詞表示，市府自民國107年推動「體感科技園區計畫」，其中致力打造沉浸式體感科技的哇哇科技獲得補助落腳高雄，不但辦理了「妖果小學品牌策展活動」，建立良好基礎，去年更與公視合作開發原創IP（Intellectual Property，智慧財產）遊戲「台灣妖果」序章，成功進軍Nintendo Switch，創下國內動畫與遊戲同步發行首例，是相當成功且具話題性的跨領域合作。

史哲說，這次原創IP遊戲「台灣妖果」結合公視最長壽的兒童節目「水果冰淇淋」製作成4K動畫電影，相信也喚起許多人回憶。「水果冰淇淋」23年來共播出2415集，水果奶奶陪伴大小朋友長大，如今藉由影視作品與遊戲應用跨界合作成為動畫電影，歡迎大家21日走入戲院欣賞這部跨界合作、融合台灣在地元素精神的精彩動畫電影。

於蓓華表示，公視自23年前製作水果奶奶，水果奶奶近幾年終於有機會「再長大一點」，變成動畫角色，高市府也提供很好的資源媒合，讓這個IP延伸到科技產業，做出許多AR跟VR運用，最厲害的是這次動畫跟遊戲同時推出，也是台灣第一個動畫角色變成任天堂Switch遊戲。

於蓓華也感謝高市府和在地團隊，讓好節目變成動畫IP，進而跨入科技產業，特別是密切合作的哇哇科技讓好內容變成AR、VR體感遊戲，更成功進軍打入任天堂Switch遊戲，未來應用非常多元，「這是台灣的第一次，感謝高雄提供資源，讓哇哇科技有很好的養分，希望大家踴躍買票進戲院支持。」

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高雄市政府經發局新聞稿指出，配合動畫電影「妖果小學–水果奶奶的大秘密」上映，哇哇科技也與in89駁二電影院、高雄大立in89豪華影城合作，設置妖果魔方–互動體感遊戲機與民眾同樂，再一次透過不同的方式讓民眾感受水果奶奶與小妖怪的魅力。

「妖果小學–水果奶奶的大秘密」電影描述水果奶奶誤闖不為人知的妖怪結界，意外成為「妖果小學堂」的新老師，但繽紛美麗的妖怪世界實際上並不平靜，伺機而動的巨魔妖數度攻擊眾人，更多電影資訊可查詢「妖果小學」粉絲專頁。（編輯：黃世雅）1110119