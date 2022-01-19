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王可元挑戰演出跨性別者 看齊華燈初上媽媽桑

2022/1/19 20:10（1/19 20:36 更新）
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公視台語台電視電影「阿媽」18日舉行開鏡儀式，導演吳旻炫（中）與演員王可元（左）、陳文彬（右）出席祈求拍片順利，談論跨性別者與家人的磨合相處。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月19日
公視台語台電視電影「阿媽」18日舉行開鏡儀式，導演吳旻炫（中）與演員王可元（左）、陳文彬（右）出席祈求拍片順利，談論跨性別者與家人的磨合相處。（公視台語台提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月19日
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（中央社記者王心妤台北19日電）公視台語台電視電影「阿媽」昨天開鏡，演員王可元為了揣摩跨性別者心境上街買女裝，也看齊金鐘視帝吳慷仁在「華燈初上」演出的媽媽桑，認為「我們都是照自己喜歡的樣子活在世上。」

「阿媽」創作動機源自導演吳旻炫親身經驗，講述家族成員返鄉處理阿媽後事，帶出男主角跨性別認同議題。挑梁演出的王可元首次詮釋跨性別者，他透露為了角色上街試女裝時，曾經有店員愣住，但這樣的過程有助於建構角色內心，妝髮過程也是進入角色的重要儀式。

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對於吳慷仁在懸疑影集「華燈初上」的媽媽桑造型引發熱議，王可元也說：「我的角色和寶寶媽媽桑可能不像社會所期待的模樣，但我們絕對都是很漂亮的女生，依照自己喜歡的樣子活在世界與角色之中。」片中飾演父親的陳文彬則說，身邊就有這樣的朋友，大家都在多元社會成長，互相學習與尊重。

對於將和許多台語劇前輩合作，王可元說：「戲中家人都是可以用台語倒著罵人的輪轉（流利），一開始真的非常害怕自己會拖累他們。」但隨著交流演出經驗，也漸漸放開心，開始有了一家人的感覺。（編輯：張雅淨）1110119

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