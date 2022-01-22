尚氣男主角劉思慕IG發文 自曝確診COVID-19

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（中央社猶他州公園市21日綜合外電報導）在漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中擔任主角的加拿大華裔男星劉思慕，昨天在Instagram發文證實自己感染COVID-19。

劉思慕（Simu Liu）在Instagram上傳一張他在美國猶他州公園市（Park City）滑雪的照片，並寫道：「我一直在想為什麼玩了一整天單板滑雪之後會這麼累，原來是感染了Omicron。」

他透露自己目前狀態很好，症狀很輕，表示「謝謝大家的關心」。

對此，有網友開玩笑說：「沒想到Omicron也征服了尚氣！」

劉思慕過去幾天在Instagram限時動態分享他穿著滑雪服的多張照片，在玩雪板之間享受一些滑雪後的餐點和飲料。幸運的是，他的症狀看來很溫和。

劉思慕與香港知名演員梁朝偉擔綱的漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣」於去年在全球各地上映，上映頭4天累計票房9000萬美元（約新台幣25億元），超越預期，也立下同檔期票房新紀錄。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110122