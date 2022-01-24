趙正平拍「國際橋牌社2」像穿越 含淚喊同島一命

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演員趙正平（右）在政治劇「國際橋牌社2」飾演高登島營長，他直呼拍戲就像穿越20年前時空，並感性表示在拍攝劇中橋段激昂宣示「同島一命、獨立作戰、堅持到底」的決心時，「拍第一顆鏡頭眼睛就濕了」。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月24日

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）政治台劇「國際橋牌社2」上週播出最終回，飾演高登島營長的趙正平說，拍攝時真像穿越時空，尤其喊出「同島一命」守島決心時，他一開拍眼睛就濕了，相當入戲。

公視今天發布新聞稿指出，「國際橋牌社2」最終回劇情隨著兩岸情勢急速升溫，前線戰事也跟著進入警戒狀態，趙正平飾演高登島營長需不斷與上級長官進行兵棋推演的軍事會議，他表示「演這個戲讓我好像跳到20年前的那個時空」。

其中一段在軍事會議上趙正平向長官報告的橋段，他激昂宣示「同島一命、獨立作戰、堅持到底」決心，他說「拍第一顆鏡頭的時候我眼睛就濕了，我知道自己那個情緒已經沒辦法收住，整個拍戲氛圍也很好，最重要的是把軍人的『我』自己放出來，願意犧牲小我完成大我，這個很不容易。」

軍事線是「國際橋牌社2」劇組最受歡迎的橋段之一，在拍攝細節也相當用心，連外島當兵的軍旅生活也相當考究。第9集出現一段搬運物資爬好漢坡的畫面，其中裝運柴油的鐵桶就重達200公斤。

為求拍攝真實，鐵桶沒減輕重量，飾演新兵的安俊朋說，他原本對這項體力活不以為意，直到正式開拍才發現辛苦所在，「一推就發現真的蠻重的，因為那個坡是真的蠻斜的，最累的是你要把它放下來的時候，很怕沒有HOLD好就會整個滾下去。」

劇中有段鐵桶差點滾落下坡，撒基努情緒激動地對貿然放手的新兵怒吼「幹甚麼啦！回來啦！」撒基努也在幕後花絮笑言，那完全是真實情緒反應，因為沒料到鐵桶會自然滑落，「還好我的腳有及時伸過去擋住，我當下罵人的那句話也是發自內心的！」

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全劇最終回收視最高點1.22，落在女主角蘇婉甄極力爭取製作的新聞專題IslandNation試播段落，專題內容穿插著真實社會事件的新聞畫面。

製作人熊九山也在上週六（22日）映後直播中透露，後續也將會把IslandNation的完整版影片分享至戲劇官方臉書（Facebook），同時也透露第3季的拍攝規劃，預計今年4月份開拍外傳「和平歸來」，10月份開拍「國際橋牌社3」。（編輯：戴光育）1110124