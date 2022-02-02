NHK晨間劇「爛漫」 參考日本植物學之父人生

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本放送協會（NHK）今天報導，2023年春天開始播放的晨間劇「爛漫」將以「日本植物學之父」牧野富太郎為原型人物，描述他波瀾萬丈的人生，由男星神木隆之介主演。

日本NHK晨間劇通常是用半年時間來描述主角的一生。 NHK今天報導，「爛漫」將是第108部晨間劇，原型人物是高知縣出身的植物學家牧野富太郎（1862-1957年）。

牧野所處的時代是歷經明治維新、戰爭的動盪時代，他專攻植物學的分類研究，期待能編撰植物圖鑑，孜孜不倦的研究精神令人敬佩。

「爛漫」的劇本由知名劇作家長田育惠負責撰寫。她表示，劇中將呈現的凝視真實生命的明亮眼神、如植物向光般的生命力，以及一心一意鍾愛某種事物的心，希望這些能讓觀眾感覺每天都能迎接光彩亮麗的日子。

「爛漫」一劇的男主角、28歲男星神木隆之介飾演槙野萬太郎（原型人物是牧野富太郎）。神木發聲明表示，「沒想到人生竟有這麼令人開心的事，真的感到很驚喜。將好好努力，讓觀眾能感到高興，綻放笑容。」

神木曾演出NHK晨間劇「旅館之嫁」（2007年4月2日至9月29日播出），這次將是時隔16年出演，首度擔綱主演。

「爛漫」一劇的首席製作人松川博敬表示，劇名象徵春天百花盛開爛漫繽紛，植物欣欣向榮，生命力旺盛，也能營造出劇中男主角天真爛漫的形象。

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牧野富太郎是高知縣之光，高知縣民多年前就期待NHK晨間劇能播放牧野富太郎的事蹟，如今終於有好消息。高知縣觀光課主管今天將此喜訊告知中央社董事長劉克襄。

2019年受高知縣政府委託擔任「龍馬假期－自然與體驗宣傳」活動首位國際親善大使的劉克襄曾表示，牧野富太郎（T. Makino）是台灣愛玉、桂竹的命名者。牧野1904年在台灣嘉義發現愛玉果的植物品種是台灣特有種物種，訂學名為Ficus awkeotsang Makino （awkeotsang是愛玉欉的台語發音）。（編輯：馮昭）1110202