威尼斯影后娜塔莉貝自揭不熟針線活 靠演技獲肯定

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（中央社記者王心妤台北7日電）電影「最後一件晚禮服的秘密」由威尼斯影后娜塔莉貝（Nathalie Baye）主演。娜塔莉貝自揭對時尚圈不熟悉，私下其實連鈕扣都縫不好，但因為演技精湛，電影上映後還獲邀到知名品牌演講。

「最後一件晚禮服的秘密」（Haute Couture）劇情描述即將退休的知名品牌迪奧（Dior）首席裁縫師艾絲黛（娜塔莉貝飾）搭地鐵時，包包被一名貧民區女孩小玉（琳娜庫德里飾）搶走，因為其中放有一張禮服設計圖，讓良心不安的小玉決定物歸原主，這也讓艾絲黛看中她的巧手，決定幫助她用裁縫改變人生。

導演希薇雅歐艾永（Sylvie Ohayon）為了拍攝，特別邀請迪奧資深設計師路易絲汀薇薇安擔任時尚顧問，雖然娜塔莉貝自揭不熟悉裁縫，但因為精湛演技，讓迪奧母公司決定邀請她擔任代言人之一，並邀她到總部演講，希望招募更多新血加入時尚產業。

為了演出，另一名女星琳娜庫德里（Lyna Khoudri）則赴迪奧學習，從基本技巧開始跟著員工一起訓練，每天同樣上班8小時，並在員工餐廳用餐，最後除了演技獲肯定，私下也學會不少針線功夫，讓她意識到「學習一種專業，而非一種職業」的理念。

「最後一件晚禮服的秘密」已在台灣上映。（編輯：張雅淨）1110207