連恩尼遜「黑光行動」扮探員揭黑幕 封街狂飆車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北13日電）好萊塢動作男星連恩尼遜在新片「黑光行動」中不再當地表最強老爸，改當揭開陰謀的探員。為打造精彩動作場面，劇組在澳洲封街，還動用巨型垃圾車在市區狂飆，場面相當震撼。

發行片商新聞資料指出，「黑光行動」（Blacklight）描述連恩尼遜（Liam Neeson）飾演的布洛克，為效力聯邦調查局（FBI）局長進行秘密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」不少危機。

布洛克後來意外發現，局長竟不斷以國安為由殺害無辜人士，自己也成為被除去的目標之一。天人交戰的布洛克須在限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切。

劇情設定在美國華盛頓特區，但全片其實都在澳洲取景拍攝。為了使片中的飛車追逐場景更具有戲劇張力，劇組更是直接在澳洲首都坎培拉進行封街拍攝，全片斥資4300萬美金（約新台幣13億元）打造。

這段場景也讓劇組費盡苦心，除了將坎培拉徹底「改頭換面」，打造成華盛頓特區市景外；劇組更是不惜成本，從美國引進左駕的高級跑車與汽車，還動用到「超巨型垃圾車」在市區極速狂飆，大秀90度翻覆等震撼場面。

浩大的封街拍攝，也讓現場圍觀民眾驚呆直呼「親眼看到這些特技演出，真的太猛了！」

全片除了大場面的飛車追逐外，動作特技也不容小覷。劇組邀請到與連恩尼遜合作超過20年的馬克凡斯洛（Mark Vanselow），擔任特技指導與連恩尼遜的御用替身，兩人默契絕佳。

劇組也找來曾參與「瘋狂麥斯：憤怒道」及「自殺突擊隊：集結」等動作鉅片的特技導演蓋伊諾里斯（Guy Norris）、武術指導理查諾頓（Richard Norton）參與。實力堅強的特技團隊讓連恩尼遜力讚「動作場面非常刺激，觀眾一定會喜歡！」

「黑光行動」將於25日全台上映。（編輯：戴光育）1110213