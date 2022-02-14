「尼羅河謀殺案」殺出重圍 搶當北美票房老大

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影片來源：20th Century Studios

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）「尼羅河謀殺案」（Death on the Nile）週末殺出重圍，上映第一週即登上北美票房冠軍，證明英國偵探小說家阿嘉莎克莉絲蒂（Agatha Christie）筆下的謀殺謎團歷久不衰。

法新社報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，改編自阿嘉莎克莉絲蒂1937年同名小說的「尼羅河謀殺案」，11至13日期間估計有約1280萬美元進帳。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「這種開片成績算是尚可，當然這要加註兩個星號。」

他口中的註記有二，一是職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）13日登場，而超級盃向來會壓縮進戲院看電影的人數；二是遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創的好萊塢，尚未走出這一波Omicron變異株疫情的影響。

「尼羅河謀殺案」由肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）自導、自演，是他繼「東方快車謀殺案」（Murder on the Orient Express）後，再度扮演比利時神探赫丘勒白羅（Hercule Poirot）。

對肯尼斯布萊納來說，今年是豐收的一年，他執導、編劇的「貝爾法斯特」（Belfast）在奧斯卡金像獎入圍7項，包括最佳影片和最佳導演兩大獎。

「尼羅河謀殺案」的成功，讓上週末冠軍片「無厘取鬧到永遠」（Jackass Forever，暫譯）下滑一個位置來到第2，收入810萬美元。

排第3的是蓄意排在2月14日情人節檔期上映的浪漫喜劇「娶我吧！」（Marry Me），票房800萬美元。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）以720萬美元表現拿下第4。這部超級英雄片9星期前於北美推出以來，一直是票房排名前五的強片；這部片的國際票房已突破10億美元大關。

排名第5的是另一部新片：「黑光行動」（Blacklight），連恩尼遜（Liam Neeson）最新犯罪驚悚片影評不佳，票房360萬美元。

排名第6至第10的電影依序為：「歡樂好聲音2」（Sing 2），300萬美元；「月球隕落」（Moonfall），290萬美元；「驚聲尖叫」（Scream），280萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），92萬3000美元；「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），43萬3000美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110214