陳亞蘭宣傳「嘉慶君」累到臉腫 自嘲後宮都沒了

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歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」15日舉辦主題曲發布會，身兼製作和主演的陳亞蘭為宣傳不遺餘力，她說，打從過年前確認上檔日期後，她就開始緊張操煩，甚至體重掉了3公斤。（欣湉國際提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年2月15日

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）歌仔戲電視劇「嘉慶君遊臺灣」今天舉辦主題曲發布會，身兼製作和主演的陳亞蘭為宣傳不遺餘力，每天睡不到3、4小時，導致牙齦發炎、臉部浮腫，她自嘲「後宮佳麗都沒了」。

陳亞蘭歌仔戲製作的「嘉慶君遊臺灣」邀到金曲歌后曹雅雯跨刀獻唱主題曲「嘉慶君」，由知名作詞人武雄填詞、音樂人張三擔任製作。片尾曲「遊臺灣」則由陳亞蘭與曹雅雯合唱，挑戰30秒內唱111字RAP，趣味融入蚵仔麵線、臭豆腐、珍奶等台灣美食。

有趣的是，曹雅雯答應合作邀約後3天，就馬上獲得第2座金曲台語歌后肯定，讓陳亞蘭幽默笑言曹雅雯得到皇帝加持。

不過自認台語很好的陳亞蘭表示，原本自己在家聽Demo練習都很順利，心想進錄音室要一次OK，「讓大家看看什麼是前輩」。沒想到正式錄音時，陳亞蘭卻重複錄了10次才成功，讓她害羞直呼：「人家把我當皇帝，結果我丟臉丟到家，是故意整人的吧」，更起鬨要師傅楊麗花挑戰看看。

歌仔戲國寶楊麗花這次雖然沒有在「嘉慶君遊臺灣」露面，卻在幕後擔任藝術總監、協助指導配音，為愛徒陳亞蘭出一份心力，但也讓陳亞蘭備感壓力，不希望讓師傅失望。

至於是否掛心收視率成績，陳亞蘭回應，自己的目的是負起傳承歌仔戲文化責任，讓觀眾感受到歌仔戲也能與時俱進、創新，收視率則是觀眾的選擇，只能隨緣。陳亞蘭也坦言，「嘉慶君遊臺灣」製作費進逼新台幣1億元，打從過年前確認上檔日期後，她就開始緊張煩惱，甚至體重掉了3公斤。

最近陳亞蘭因在全台勤跑宣傳，幾乎每天睡不到3、4小時，導致牙齦發炎、右臉浮腫，今天早上緊急吃消炎藥，也請人去抓中藥熬來吃。總愛稱粉絲是「嬪妃」的陳亞蘭，現場也不忘自嘲：「臉腫後，後宮佳麗都沒了」，被眾人提醒要注意健康、記得看醫生。

「嘉慶君遊臺灣」將於24日晚上8時台視播出。（編輯：謝雅竹）1110215