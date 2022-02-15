台灣紀錄片影展公布入圍 黃信堯「北將七」獲選

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2022第13屆台灣國際紀錄片影展15日舉行競賽入圍名單公布記者會，國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚（2排右6）、文策院董事長丁曉菁（2排右5）與出席貴賓、入圍導演等人合影。中央社記者謝佳璋攝 111年2月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月開跑，今天公布3大競賽亞洲視野、國際及台灣競賽入圍名單。包含導演許哲嘉「捕鰻的人」、黃信堯的「北將七」、黃胤毓「綠色牢籠」等。

今天公布入圍記者會上，影視聽中心董事長藍祖蔚除頒發入圍證書，也期勉影像創作者未來能將作品帶到影視聽中心新場館，以國際影廳規格播放創作心血。執行長王君琦表示，影展希望以新觀點帶領觀眾重新思考紀錄片意義。

策展人林木材表示，今年多部入圍作品都從個人故事回溯歷史意義，尤其導演洪瑋伶的「K的房間－關於世界的創造與毀滅」提取白色恐怖受難者柯旗化其作「新英文法」的文法例句，試圖拼貼其於戒嚴時期因左傾思想入獄時的精神世界，展現出紀錄片的多面向。

亞洲視野競賽包含導演陳梓桓以香港抗爭為主題的「憂鬱之島」；聚焦敘利亞南方巴勒斯坦人難民營處境的Little Palestine, Diary of a Siege；反思越南山村搶婚習俗的Children of the Mist等，來自台灣、香港、日本、南韓、印度、越南、黎巴嫩、柬埔寨、泰國的作品。

國際競賽入圍作品橫跨歐洲、美洲、非洲、亞洲等地，不少作品透過個人反思大歷史，像是Weiyena-The Long March Home從家族追尋之旅切入近代中國被遺忘的歷史傷痛；In Flow of Words則跟隨口譯員的證詞，帶領觀眾潛入雪布尼查大屠殺的傷痛。

台灣競賽共有198部作品參加，其中包含黃信堯花12年集結居住台南北門、將軍、七股其生活紀錄的「北將七」；蘇明彥記錄情趣矽膠娃娃旅館的「布洛卡區」；洪淳修花7年拍攝3名金門居民的「金門留念」。

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至15日登場。（編輯：張芷瑄）1110215