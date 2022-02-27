炎亞綸掌主持棒3小時不斷電 談俄烏衝突盼信善良

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）藝人炎亞綸擔任「Live ASIA超級週末現場年度盛典」主持人，節目將連續直播3小時不斷電。關注時事的他今天被問及俄烏衝突議題，期待大家傳遞好能量，「始終相信善良」。

炎亞綸在活動彩排記者會接受媒體訪問，去年他和唐綺陽、Sandy吳姍儒以談話節目「36題愛上你」奪下金鐘獎最佳綜藝節目主持人，提到今年電視金鐘獎頒獎典禮，綜藝、戲劇首度分家，改為連2天舉辦。

炎亞綸對此樂見其成，認為獎項越細緻，越能讓觀眾了解影視產業，並發現更多幕後人才。「比較困擾的就是可能要出席2天啦」，炎亞綸表示，不少藝人都會跨界多元發展，擔心走2次星光大道，等同妝髮、服裝都要備兩套，預算會加倍。

時常關注社會議題的炎亞綸表示，自己也有關注近日的烏克蘭、俄羅斯情勢，「想傳遞什麼能量很重要，盡可能傳遞好的能量，相信就像漩渦一樣，傳遞好的能量會捲起來，始終相信善良」。

也因為炎亞綸常在各大社群神出鬼沒，到處都能看見他的留言，不少人好奇他到底一天花多少時間在滑手機。炎亞綸笑回：「很多人都以為我是小編！其實都是靠臉書演化法把留言推給大家的。」

他提到，會常主動留言，目的是希望可以接觸到更多不同族群，出現在「接地氣」的網路話題時，讓大家看到他更多不一樣的面貌。

炎亞綸最近成了地震代名詞，只要一有地震，各家媒體小編就會標記他，他表示：「我覺得沒關係，如果能因此撫慰大家的擔心害怕，這也算是功德一件！」

「Live ASIA超級週末現場年度盛典」今天晚上7時起，在Yahoo TV、三立新聞網、Vidol、Vidol YouTube等直播，集結神棍樂團、ALL IN 5、魏嘉瑩、周蕙、小宇、閻奕格、陳勢安、陳芳語、戴愛玲、畢書盡等多組藝人演唱。今年更首次應用5G技術打造線上即時觀眾席，與粉絲異地連線，在家即可與現場主持人、歌手互動。（編輯：管中維）1110227