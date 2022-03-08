紀錄片影展叩問戰爭 策展人盼觀眾反思世界關係

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（中央社記者王心妤台北8日電）台灣國際紀錄片影展（TIDF）今天公布「當代風景」片單，緊扣戰爭議題選入「惡之三聯畫」及「最初的54年：軍事佔領手冊」等片。策展人林木材盼觀眾透過紀錄片反思世界關係。

對於「當代風景」單元選片扣緊戰爭議題，對比近日烏俄戰爭，林木材表示，希望觀眾透過影片看見無謂的民族主義擴張與意識型態如何成為世界鬥爭起源，進而反思自己在世界的位置。

選入片單的「惡之三聯畫」（Irradiated）柬埔寨裔法籍名導潘禮德（Rithy PANH）執導，取越戰、廣島原爆與納粹屠殺等畫面為材料，帶領觀眾貼近倖存者的傷痛記憶。

「最初的54年：軍事佔領手冊」（The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation）由艾維莫葛洛比（Avi MOGRABI）執導，他讓自己直接現身鏡頭前，並採訪多名曾犯暴行的士兵，讓觀眾看見藏在國族仇恨中的惡。

「夢醒哈瓦那」（Epicentro）跟著導演雨貝梭裴（Hubert SAUPER）鏡頭揭開美國與古巴的百年情仇。「光，無所不在」（All Light, Everywhere）由席歐安東尼（Theo ANTHONY）執導，透過警察穿戴鏡頭與監看科技深入日常，爬梳攝影機作為武器與正義界線。

「給緬甸的信」（Letter to San Zaw Htway）由佩特洛姆（Petr LOM）執導，此次播出是亞洲首映。片中轉化網站寫給前學運精神領袖San Zaw Htwa的信件，重新緬懷他的身影。

「第二次遣返」（The 2nd Repatriation）由被稱為韓國紀錄片之父的金東元執導，他自1992年開始拍攝流困南韓的前北韓間諜。此次影展將同時選映前作「遣返」（Repatriation）完整呈現30年的記錄，看見大時代與小人物的映照。

第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日登場。（編輯：戴光育）1110308