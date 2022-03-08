許傑輝首執導短片88海水浴場 獲兒童影展台灣獎

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藝人許傑輝首次執導的劇情短片「88海水浴場」，獲2022台灣國際兒童影展「台灣獎」肯定，許傑輝特別感謝一口氣答應接演的樂團「玖壹壹」成員春風（左）對作品的付出。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）2022台灣國際兒童影展今天公布國際競賽得獎名單，藝人許傑輝首次執導的劇情短片「88海水浴場」獲台灣獎肯定，他直呼感動，大讚飾演單親爸爸的歌手春風是「超級暖男」。

公視今天發布新聞稿指出，本屆影展國際競賽單元參賽作品，分為劇情長片、劇情短片、動畫長片、動畫短片、電視/網路系列節目，以及僅限台灣作品參加的「台灣獎」共6個項目。評審從72國，共721部報名作品中選出26部入圍佳作，其中不乏獲得德國Schlingel國際兒童影展、芝加哥國際兒童影展等大型國際影展肯定的作品。

本屆「台灣獎」作品「88海水浴場」，藉由父子之間的相處探討親子關係。導演許傑輝直言，第一次執導就選擇親子題材，最大原因是發現大人，尤其是父母親，常常會隨口答應小孩子事情，但卻沒有做到。

許傑輝表示，「我很希望透過這樣一個輕鬆溫馨的短片，提醒爸爸媽媽答應小孩的事情就真的要去做；即使沒有做到，也應該要認真地去跟孩子說明，或者是誠懇地道歉，因為我覺得誠信是在孩童整個成長過程中，非常重要的一個環節。」

許傑輝也特別提及一口氣答應接演的嘻哈樂團「玖壹壹」成員春風，和飾演兒子的童星姜仁，感謝兩人對作品的付出。

其他國際競賽項目部分，藉由穿越時空劇情以成人態度帶入兒童視角的「我家藏著林布蘭」，獲得「最佳劇情長片獎」；「最佳劇情短片獎」得主「吉爾吉斯的小畫家」則呈現人與自然的深刻連結；「我的大猩猩媽媽」利用動物與人類的巧妙組合，以黑色喜劇形式，闡述了獨特的社會觀，拿下「最佳動畫長片獎」。

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另外，「最佳動畫短片獎」則頒給充分讓人感受到溫暖與希望的「小海螺與大鯨魚」；「蓓雅生態大冒險：納米比亞沙漠」節目內容能夠開拓兒童視野，受評審肯定，成為「最佳電視/網路系列節目」。

公視表示，「台灣國際兒童影展」自2004年舉辦至今，已邁入第10屆，今年考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，沿用上一屆「線上影展」形式，於3月14日至4月18日在「公視+」平台免費放映。（編輯：張雅淨）1110308