A-Lin婦女節釋出新歌我怨 鼓勵女性當自強

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（中央社記者王心妤台北8日電）歌手A-Lin今天釋出由金曲歌后艾怡良創作的新歌「我怨」，MV由「當男人戀愛時」導演殷振豪操刀，A-Lin演出「離婚俱樂部」負責人，鼓勵婚姻不幸福的女性聆聽心底聲音。

「我怨」MV描述由A-Lin開設的離婚俱樂部專門提供專業離婚服務，不擇手段只為達成目標，希望藉由故事與歌曲鼓勵更多在婚姻中不幸福的女性傾聽內心的聲音，也明白離婚不是一件丟臉的事，還有「女人當自強」的現代女性觀。配合歌曲風格，殷振豪也與美術團隊聯手打造出暗黑風的俱樂部場景。

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「我怨」MV由演員陳庭妮飾演女殺手，需從殘酷女殺手轉變成被逼著離婚的無奈與脆弱心境。拍攝日當天正好遇上霸王級寒流，陳庭妮不只需要全程外景拍攝，還要躺在濕冷的停車場地板，但她表示，「在體力和情緒都有很多激烈挑戰，我玩得非常開心。」

另外還有金鐘獎迷你劇集/電視電影女主角得主吳奕蓉和陳家逵首次挑戰演出MV，兩人都表示與拍戲很不同，需在沒有台詞幫助下趕快入戲，因此格外需要對手演員的幫助。（編輯：張雅淨）1110308