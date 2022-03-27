曹雅雯自揭雙性戀鼓勵勇敢愛 笑談理想型是邵雨薇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄27日電）2022大港開唱共吸引10萬人次參加，台語金曲歌后曹雅雯今天趕場與壞特？te及草屯囝仔合作演出。曹雅雯受訪時自揭是雙性戀，曾交過2任女友，也鼓勵大家勇敢去愛。

曹雅雯2017年曾以專輯「思念的歌」拿下金曲最佳台語女歌手獎，出道10年時，她自立門戶組「好聞音樂」並推出專輯「自本」，再摘下第2座金曲最佳台語女歌手獎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曹雅雯日前與DJ Mykal（林哲儀）合創新歌「敢毋敢」，談及自己的戀愛觀，更把最愛的恐怖片及巫毒元素寫進歌裡，笑稱是展現「愛你愛到殺死你」的另類感情觀，她也預告已經在籌備全新台語專輯，預計年底推出。

被問到感情觀，曹雅雯表示，暫時沒有想談戀愛的衝動，「我的姐妹分享感情的事，我都一頭霧水，無法想像感情中痛苦的感覺。」曹雅雯多次參與同志大遊行，她大方承認自己是雙性戀，曾交過2任女友，更笑說理想型是女星邵雨薇，「看起來清純，又有一絲嫵媚。」曹雅雯最後也鼓勵大家勇敢追愛。（編輯：張雅淨）1110327