納豆演「頭七」有感人生無常 導演肯定敬業表現

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電影「頭七」導演沈丹桂（右）和監製葉直育（左）30日出席媒體茶敘，分享與藝人納豆合作拍攝點滴，也肯定納豆相當敬業，為求好表現願意重拍鏡頭好幾次。（皮諾丘電影提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月30日

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（中央社記者王心妤台北30日電）電影「頭七」導演沈丹桂今天分享與藝人納豆合作點滴，沈丹桂原本擔心納豆剛摘金馬獎會有演員架子，沒想到對方超敬業。納豆也在劇組新釋出的影片透露拍攝過程中感到人生無常。

納豆（林郁智）今年1月24日因身體不適就醫，檢查發現腦出血症狀後開刀住院，至今仍在休養並復健。他在「頭七」飾演「魯蛇小叔」，雖然人在休養，他的團隊仍在臉書發文希望觀眾到戲院支持電影。

沈丹桂今天出席媒體茶敘表示，當時一看到納豆演出動力火車「我很好騙」MV就決定聯繫對方。沈丹桂一開始擔心納豆剛以「同學麥娜絲」摘下金馬獎最佳男配角會有距離，「但納豆對表演非常有熱情，完全沒有架子，會一直討論劇本，而且心甘情願為了一個鏡頭演多少次都無所謂。」

沈丹桂透露，納豆連在休息時間都主動要求演出眼睛一秒變紅的特技，「我真的不斷刁難他，但是他無時無刻都在想如何幫這個角色加分。」

納豆也在劇組釋出的影片中表示，雖然這次角色和現實中的自己完全不同，但也因此更想挑戰，「也意識到人生無常。」他希望觀眾在看「頭七」時不只被驚嚇，還有更多對生命的體會。

「頭七」將於4月1日全台上映。（編輯：張雅淨）1110330