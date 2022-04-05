藍色大門20週年再合體 陳柏霖揪桂綸鎂自然冒險

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演員桂綸鎂（左）參與陳柏霖（右）主持的實境節目「極島森林」，節目中一起做烤雞。今年剛好是兩人合作電影「藍色大門」上映20週年，再次合體別具意義。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）演員陳柏霖主持的新實境節目「極島森林」以深入大地、感受自然為主旨，帶著桂綸鎂等4名好友踏上探索旅程，今年兩人正逢合作的電影「藍色大門」上映20週年，合體別具意義。

在製作單位釋出的最新預告，終於曝光嘉賓名單，包含劉冠廷、郭雪芙、謝欣穎、桂綸鎂等豪華陣容。陳柏霖和謝欣穎體驗刺激的樹冠滑索、溯溪等冒險，和劉冠廷一起釣魚、做料理，歡笑不斷。

其中陳柏霖與郭雪芙做菜時，還為了「煮番茄」鬥嘴，而陳柏霖跟桂綸鎂在製作烤雞不小心出錯，他也不小心脫口而出：「我們弄錯了啦，我們是笨蛋！」後來談起誰最會下廚？陳柏霖笑說：「大家的廚藝應該都不錯，但最好的應該是我吧？哈哈。」

聊到合作機緣，陳柏霖透過製作單位分享，「冠廷，我是因為和他合作電影『詭扯』才認識，他真的是一位非常優秀的演員，所以想邀請他來玩玩這種沒有劇本的大自然體驗，看我們會玩出什麼樣的火花。」

至於認識多年、合演過多部作品的郭雪芙，則因兩人在節目前製期時正在拍攝新戲「正義的算法」，郭雪芙當時常常在露營，陳柏霖覺得和她出去玩應該會很有趣。

不過來賓之一的謝欣穎，在這之前和陳柏霖一點都不熟，儘管兩人同一時期出道又認識許久，甚至謝欣穎的現任經紀人以前還帶過陳柏霖，但都沒有機會讓他們變親近。因此陳柏霖心想，要不這次就當作一場同學會，邀請謝欣穎來參加，好好認識這位一直「不太熟的同學」。

至於曾合作電影「藍色大門」的桂綸鎂，陳柏霖說：「這應該不用我多說了，因為電影，我們人生的旅程有了一個幸福的開始，但卻好像從來沒有一起出過遠門旅行，所以這次一定要邀請她，一起分享與見證我們能為大自然做什麼樣的饋贈與學習。」

「極島森林」5月13日晚上8時在LINE TV上線，國家地理頻道及Disney+則於隔天晚上9時播出。（編輯：張雅淨）1110405

演員陳柏霖（右）主持實境節目「極島森林」，特別邀請因合作電影「詭扯」才認識的劉冠廷（左）上節目。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月5日

演員謝欣穎是實境探索節目「極島森林」的驚喜嘉賓之一，節目中挑戰體驗高空滑索。（LINE TV提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月5日