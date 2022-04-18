陳姸霏不畏金馬童顏魔咒 享受每場演戲機會

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演員陳姸霏不怕自己角色總被定位成年齡偏低的小孩或學生，反倒要珍惜「看起來還小的時候」。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）演員陳姸霏在台劇「良辰吉時」詮釋和金紙舖老闆李康生相依為命、被藏在暗室的神秘女孩。她笑說，不怕自己角色總被定位成年齡偏低的小孩，反倒要珍惜「看起來還小的時候」。

陳姸霏在「良辰吉時」第4集中，與金馬影帝李康生對戲多，坦言初次見到對方時非常緊張，她認為李康生是資歷豐富的影帝，應該會很嚴肅，沒想到對方不僅主動打招呼，還有獨特的幽默感，讓自己改觀。

陳姸霏分享，有回兩人在鐵軌旁拍戲，突然有隻大老鼠經過，她被嚇得花容失色，李康生卻緩緩地說：「不要怕，只是老鼠」，然後又用平淡的語氣補了句：「我剛剛也被嚇到了」。陳姸霏笑到不行，也感動李康生雖然同樣害怕，但選擇第一時間照顧她，相當貼心。

陳姸霏飾演的文文總是眉頭深鎖又寡言，情緒難捉摸、行徑詭異。陳姸霏特別為文文辯駁：「她不是為了怪而怪，只是不理解正常人生活模樣。畢竟從小被關在一個地方，不懂得如何和別人溝通，也搞不清楚自己的情緒是生氣還是憤怒。」

至於是否懂劇本內容、張艾嘉飾演的「月女」又是誰？陳姸霏笑說，自己有試圖理解，但每個人想法觀點都不同，她只能推測可以見得到「月女」的人，都曾有瀕臨死亡經驗，不過正確答案可能要問導演黃熙，或等到最後一集謎底揭曉。

陳姸霏2020年以「無聲」、「孤味」兩部電影大放異彩，並以「無聲」飽受欺凌的聾啞學生一角連奪金馬獎與台北電影獎兩項最佳新演員獎，今年她也才21歲。

被問及是否有感受到金馬魔咒？陳姸霏笑說，有人會問最近好像都沒看到自己，她坦言，不可能每部戲都像前兩部電影那麼紅、有討論度，「但這就是工作，可遇不可求」。

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陳姸霏經紀人分享，雖然陳姸霏的工作沒爆量但一直有戲約，近年就產出雄影短片「我在隔離中」以及影集「池塘怪談」、「良辰吉時」等作品。

只是陳姸霏的形象似乎難逃脫學生、小孩角色，她笑說，也不知道能保持孩童模樣多久，不如趁能演的時候多演，而且每個角色還是有差別。經紀人也正向看待，如果劇組這個年齡層角色的首選都是陳姸霏，「似乎也不是件壞事，反正年齡越大，她就會面對更多功課」，期待陳姸霏繼續成長。（編輯：張雅淨）1110418

演員陳姸霏2020年以「無聲」、「孤味」兩部電影大放異彩，並以「無聲」中飽受欺凌的聾啞學生一角，連奪金馬獎與台北電影獎兩項最佳新演員獎。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月18日