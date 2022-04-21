中華電投資公視戲劇 推動本土文化走向國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華電信投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」正緊鑼密鼓拍攝中，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（右3）與公視董事長陳郁秀（左3）日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區慰勞團隊工作人員。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」正緊鑼密鼓拍攝中，中華電期望，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財與公視董事長陳郁秀，日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區，慰勞團隊工作人員。

「牛車來去」由曾獲金鐘獎最佳導演李岳峰領軍安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣等演員，詮釋二戰期間堅強女性的農村生活劇。該劇在台南鹽水岸內糖廠拍攝，劇組以先前「斯卡羅」搭建的清代台灣府城街道為基底，精心打造1943年閩南建築。

蘇添財表示，中華電信MOD提供客戶自選頻道的分眾套餐優惠價，帶動了國內將頻道自主權還給消費者的潮流，也成為消費者觀看國內、外重要運動賽事及追劇的首選；台劇「茶金」、「斯卡羅」，都在MOD創下高點閱的觀影率。

蘇添財說，與公視2022旗艦大戲「牛車來去」的合作，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰。

「牛車來去」由安心亞挑大樑，主演二戰期間堅強女性生活劇，預計於今年第4季正式上映，MOD、Hami Video將同步公視於全台首播，全劇共30集。（編輯：楊蘭軒）1110421