更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗打不打 各國規劃一次看

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重
兩岸

失根的洋紫荊 港人在台定居路困難重重

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

中華電投資公視戲劇 推動本土文化走向國際

2022/4/21 15:13（4/21 15:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華電信投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」正緊鑼密鼓拍攝中，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（右3）與公視董事長陳郁秀（左3）日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區慰勞團隊工作人員。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月21日
中華電信投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」正緊鑼密鼓拍攝中，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財（右3）與公視董事長陳郁秀（左3）日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區慰勞團隊工作人員。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信投資公視的首部戲劇作品「牛車來去」正緊鑼密鼓拍攝中，中華電期望，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰。

中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財與公視董事長陳郁秀，日前到台南鹽水岸內糖廠影視園區，慰勞團隊工作人員。

「牛車來去」由曾獲金鐘獎最佳導演李岳峰領軍安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣等演員，詮釋二戰期間堅強女性的農村生活劇。該劇在台南鹽水岸內糖廠拍攝，劇組以先前「斯卡羅」搭建的清代台灣府城街道為基底，精心打造1943年閩南建築。

蘇添財表示，中華電信MOD提供客戶自選頻道的分眾套餐優惠價，帶動了國內將頻道自主權還給消費者的潮流，也成為消費者觀看國內、外重要運動賽事及追劇的首選；台劇「茶金」、「斯卡羅」，都在MOD創下高點閱的觀影率。

蘇添財說，與公視2022旗艦大戲「牛車來去」的合作，以持續推動台灣本土文化走向國際為出發點，也將為MOD及Hami Video再創追劇點閱高峰。

「牛車來去」由安心亞挑大樑，主演二戰期間堅強女性生活劇，預計於今年第4季正式上映，MOD、Hami Video將同步公視於全台首播，全劇共30集。（編輯：楊蘭軒）1110421

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載