更多編輯台推薦新聞：
什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路
文化

專訪／戀上台灣的日本建築師 渡邉義孝推薦台南必做3事：先迷路

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

防疫整理包》本土增逾3萬例 12日起快篩陽即確診

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

陶晶瑩轉戰YouTube掏女人心事 虧艾怡良太悲觀

2022/5/6 16:55（5/6 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人陶晶瑩（右）開設YouTube新節目「WOW桃姐」，首集邀請好友艾怡良（左）擔任嘉賓，兩人在節目上畫畫聊心事。（WOW桃姐頻道提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日
藝人陶晶瑩（右）開設YouTube新節目「WOW桃姐」，首集邀請好友艾怡良（左）擔任嘉賓，兩人在節目上畫畫聊心事。（WOW桃姐頻道提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）藝人陶晶瑩主持YouTube節目「WOW桃姐」邀藝人好友談心事，首集邀請歌后艾怡良。陶晶瑩透露艾怡良私下個性悲觀，有時還會緊張到發抖像「吉娃娃」，幾乎已是重症的「悲觀患者」。

陶晶瑩與艾怡良因為都愛狗、愛音樂、愛畫畫變成好友，陶晶瑩透露兩人私下常「以酒會友」。陶晶瑩在節目上也笑虧艾怡良太悲觀，幾乎已是重症病患。

艾怡良也大方承認，坦承舉辦演唱會前的團練，常會冒出負面想法，想像失敗的樣子。陶晶瑩稱艾怡良個性像是「吉娃娃」，「怡良是有謹慎內心的小女孩，她對情緒比較敏感，也容易發抖。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兩人在節目上玩起測字，艾怡良才剛寫完「承」，陶晶瑩就解釋，「承」有2個像左右手的字型，中間像是脊椎，看起來像是一邊放手，但另一邊頂著脊椎，「我覺得妳心裡蠻清楚（要什麼），但妳心情要穩定，還有想清楚。」嚇得艾怡良笑回：「妳（準的）好可怕。」

陶晶瑩事後解釋，其實沒鑽研過測字，大部分只是亂說但命中率高，「以前還幫張學友在節目上算過，實際內容有點忘了，讓他半信半疑，（其實只是）節目效果。」（編輯：陳政偉）1110506

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族