陶晶瑩轉戰YouTube掏女人心事 虧艾怡良太悲觀

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藝人陶晶瑩（右）開設YouTube新節目「WOW桃姐」，首集邀請好友艾怡良（左）擔任嘉賓，兩人在節目上畫畫聊心事。（WOW桃姐頻道提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）藝人陶晶瑩主持YouTube節目「WOW桃姐」邀藝人好友談心事，首集邀請歌后艾怡良。陶晶瑩透露艾怡良私下個性悲觀，有時還會緊張到發抖像「吉娃娃」，幾乎已是重症的「悲觀患者」。

陶晶瑩與艾怡良因為都愛狗、愛音樂、愛畫畫變成好友，陶晶瑩透露兩人私下常「以酒會友」。陶晶瑩在節目上也笑虧艾怡良太悲觀，幾乎已是重症病患。

艾怡良也大方承認，坦承舉辦演唱會前的團練，常會冒出負面想法，想像失敗的樣子。陶晶瑩稱艾怡良個性像是「吉娃娃」，「怡良是有謹慎內心的小女孩，她對情緒比較敏感，也容易發抖。」

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兩人在節目上玩起測字，艾怡良才剛寫完「承」，陶晶瑩就解釋，「承」有2個像左右手的字型，中間像是脊椎，看起來像是一邊放手，但另一邊頂著脊椎，「我覺得妳心裡蠻清楚（要什麼），但妳心情要穩定，還有想清楚。」嚇得艾怡良笑回：「妳（準的）好可怕。」

陶晶瑩事後解釋，其實沒鑽研過測字，大部分只是亂說但命中率高，「以前還幫張學友在節目上算過，實際內容有點忘了，讓他半信半疑，（其實只是）節目效果。」（編輯：陳政偉）1110506