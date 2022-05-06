台灣紀錄片影展開幕 洪淳修「金門留念」世界首映

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台灣國際紀錄片影展6日晚間正式開幕，國家影視聽中心副執行長林佳慧（左起）與陳德齡、文化部次長李靜慧、開幕片「金門留念」導演洪淳修及家人、國民黨立委陳玉珍（右3）、國家影視聽中心執行長王君琦（右2）、策展人林木材（右）等出席。（TIDF提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月6日

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（中央社記者王心妤台北6日電）台灣國際紀錄片影展今晚開幕，今年以導演洪淳修的「金門留念」作為開幕片，同時也是世界首映。主辦單位影視聽中心執行長王君琦則希望觀眾能在影展期間享受紀錄片的饗宴。

今年台灣國際紀錄片影展以導演洪淳修花7年拍攝3名金門居民的「金門留念」作為開幕片，洪淳修今晚打趣表示，當兵時總想告別軍旅惡夢，沒想到有天會花7年拍出這樣的紀錄片。

文化部政務次長李靜慧表示，去年看完開幕片「理大圍城」後，特別感受到在世界受到疫情和戰爭紛擾的此刻，保持純淨的心特別重要。

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王君琦表示，去年影展結束後，本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情就升溫，防疫警戒升至第3級。今年接續再辦的確也有疲憊感，更感覺一切像是紀錄片，有些無法預料的事，雖有不安，但所有事情顯得更加真實。策展人林木材則說，推廣紀錄片不容易，但希望能把最好的成果分享給觀眾。

第13屆台灣國際紀錄片影展即日起至15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、台灣當代文化實驗場C-LAB舉行。影展將於12日頒獎，得獎作品將於15日特別加場放映。（編輯：陳政偉）1110506