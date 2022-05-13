台語老歌版權四散又貴成製作難題 蕭煌奇盼找解方

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）台語金曲歌王蕭煌奇和浩子、曹雅雯主持的節目「上奅台灣歌2.0經典傳奇」，為觀眾帶來許多經典台語歌，但歌曲版權四散與高價授權金，卻讓蕭煌奇和製作單位相當頭疼。

4度奪下金曲獎台語男歌手的蕭煌奇和金曲歌后曹雅雯、去年入圍金曲獎的浩子3人首次合作，接下音樂節目「上奅台灣歌2.0經典傳奇」主持棒。蕭煌奇日前接受中央社記者專訪說，比起上一季和Lulu黃路梓茵兩人主持，這回3人搭檔默契得要更好，並打趣說，否則他和浩子太多話，「雅雯都得見縫插針，自己找飯吃」。

相較於節目中互動，蕭煌奇透露，最好玩、有趣的事其實在後台發生。由於錄影過程常需等待歌手彩排，3人就會在後台狂點外送、嗑食物，浩子愛買蛋餅、甜不辣，蕭煌奇則喜歡吃華視隔壁的拉麵店，集體透過進食來犒賞自己。至於體重是否飆升，蕭煌奇笑說服裝師會想辦法，「所以衣服都比較寬鬆」。

這季「上奅台灣歌2.0經典傳奇」匯集50首經典台語歌曲，邀請「寶島歌后」紀露霞、「金曲歌王」洪榮宏等歌壇前輩與宇宙人、麋先生等新生代音樂人齊聚一堂，解密台灣百年歌謠的不老傳奇，更精心改編、賦予嶄新元素，盼讓台語經典歌曲傳唱下去。

只是歌曲在節目播出前，都得取得版權擁有者的公播授權同意，蕭煌奇坦言，這讓他和製作單位都相當頭疼，「以前老歌的版權沒有統一，都是在歌手那裡，當歌手過世後就由後代子孫承接，散落各處，價格是對方想開多少，製作單位就得付多少」。

蕭煌奇透露，過去他製作個人專輯時，曾想在歌曲中放入一首老歌的4句旋律歌詞，卻被作者後代開價要求新台幣15萬元，最終只能放棄、自己重填新詞，「光4句就這麼昂貴，電視節目一集就得播6、7首歌，不僅要花很多時間確認，授權金肯定更高，沒談妥就得臨時換歌，幾乎都要到錄影最後一刻，才能知道能不能唱，對製作方來說相當辛苦」。

蕭煌奇希望文化部或相關具公信力的單位，能介入協助找到老歌合理的授權模式，「否則很多台語歌就因版權問題不能唱，慢慢流失、被淡忘，這樣很可惜，音樂節目也恐怕會消失」。

「上奅台灣歌2.0經典傳奇」每週六晚上8時在公視台語台，每週日晚上8時在華視播出。（編輯：張芷瑄）1110513