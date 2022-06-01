韓星金賽綸酒駕血檢出爐 警移送檢偵辦

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）日前在首爾市內酒駕發生車禍的韓國演員金賽綸血液檢查結果出爐，證實當時血液中酒精含量超過0.08%，達到「吊銷駕照」水準，警方表示將移送檢方偵辦；金賽綸所屬經紀公司則表示會誠實配合調查。

22歲的金賽綸5月18日上午8時左右在首爾江南區酒駕，接連撞上路燈、分隔島及變電箱後逃逸，在現場遭警方調查時拒絕接受血液酒精濃度檢測，僅同意抽血檢查。

韓聯社報導，根據國立科學搜查研究院向警方提出的血液檢查果，金賽綸肇事當時血液中酒精濃度超過0.08%，達到「吊銷駕照」標準，警方完成追加調查後，預計以酒駕及肇事後未處置罪嫌將金賽綸移送檢方偵辦。

警方消息人士也透露，事發當時在車上的另一名20多歲乘客也將以協助酒駕罪嫌移送檢方。

童星出身的金賽綸在韓國知名度高，加上這次酒駕事件發生在平日上班尖峰時間、波及廣泛，引發社會關注。金賽綸酒駕當時撞毀變電箱，造成江南區新沙洞至狎鷗亭洞一帶停電約4個半小時，至少57間周邊商店都受影響。

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金賽綸本人在事發超過一天後才在SNS上發文道歉，雖然透過經紀公司表示會為這次事故造成的損失金額負起責任賠償，受損變電箱修繕也已向電力公司表示願以保險處理，但仍無法平息輿論批評，原訂5月21日開拍及另一部正在拍攝的新戲都受影響。

血檢結果出爐後，金賽綸所屬經紀公司GOLDMEDALIST再次為這次事件道歉，表示尚未收到血檢結果，但會依照結果誠實配合警方調查。（編輯：黃自強）1110601