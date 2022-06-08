從怪獸女兒到和諧共處 唐綺陽買下曾想逃離的老家

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）占星專家唐綺陽擔任實境節目「我們回家吧2」壓軸嘉賓，帶著主持人曾寶儀回到自己一心曾想「逃離」的老家台北萬華，坦言她曾一度成為家人眼中的「怪獸」。

「我們回家吧」系列節目中，每集來賓都與家人有段感人故事，最終回的來賓唐綺陽也不例外。回憶童年，中華商場是唐綺陽小時候最強烈的記憶，當年親眼看著中華商場被拆掉，心裡想著要把最後的影像牢牢記住。

聊到老家，唐綺陽則拿出一把有故事的鑰匙，落淚表示以前爸媽把老家賣掉後，全家人都很少再回到這一帶，直到今年初，因緣際會下她才又把這間老房子買回來。

唐綺陽這次透過節目，帶著爸媽首次回來原址改建過後的老家，送給爸媽當作驚喜，那一刻她感動地落淚：「這就是我們家的『我們回家吧』。」她也分享自己與這棟房子的奇妙緣分，唐綺陽在得知房屋長達12年都沒住過人後，第一時間竟是：「有很深的直覺告訴我，這間屋子一直在等著我出現。」

談起家人，唐綺陽提到，自己印象最深刻的是有天與媽媽吵架，對方突然脫口而出：「妳知不知道我很怕妳。」媽媽突如其來的真情告白，讓唐綺陽意識到自己原來不是女兒，而是個怪獸。

唐綺陽坦言，前些年不斷在生媽媽的氣，並逼母親成為自己心目中理想的媽媽，直到那句話才讓她醒悟，當場跟媽媽下跪道歉，化解多年來對媽媽的不諒解。唐綺陽笑說，「從此以後，我變得對媽媽非常好，反倒把媽媽給嚇瘋了」，也學會與家人好好相處。

唐綺陽分享，在成為占星專家之前，她曾夢想當漫畫家，正職工作甚至擔任過配音員，許多熟悉的廣告都出自她的聲音。那段時間，一開始幫同事占星，結果漸漸做出口碑，後來更驚覺自己的一句話，竟會影響別人一生的決定，意識到自己需要更精進，最後才決定認真投入。

唐綺陽認為，占星是老天爺給的鑰匙，也是一個認識自己的方法。回想這一路的經歷，她感慨地說：「我是個幸運的人，能在這個年紀做到我對自己的期望，買房子給爸媽，此時此刻覺得是個好命的人。」

本集節目將於週四（9日）中午12時在MyVideo播出、晚上10時在三立都會台播出；MOMO綜合台則於週日（12日）晚上10時播出。（編輯：張雅淨）1110608