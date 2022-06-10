陳庭妮、施名帥新戲變大學生 片場當屁孩玩超瘋

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）陳庭妮和施名帥今天為新戲「愛情發生在三天後」搶先合體造勢，兩人笑言拍戲像回到大學時期，每天在片場玩太瘋被導演嫌吵，甚至還集體無厘頭玩起假蟑螂惡整彼此。

劇中陳庭妮向劉冠廷告白後，對方卻回覆：「妳可以等我3天嗎？」沒想到兩人就因這句「等3天」分道揚鑣，直到8年後才再見面。陳庭妮日前答應愛情長跑多年的未婚夫胡宇威求婚，被問及人生大事是否也需要思考多天，陳庭妮認為兩人認識夠久了，「沒有想3天這件事」。

而施名帥最近遇到思考3天的困難抉擇，則是有次拍戲時，一整天都得躺在床上，結果有個鏡頭拍太久，自己不小心睡著，直到導演大喊：「小帥你是忘詞嗎？」施名帥才驚醒，相當猶豫到底該承認睡著還是忘詞，「最後我還是騙他說是忘詞了」，讓一旁的陳庭妮大笑。

兩人和劉冠廷、孟耿如、林哲熹等人在劇中飾演大學同學，陳庭妮笑言，所有人每天都在玩，笑到很累，還被導演馮凱氣到罵他們太吵了。

有趣的是，演員們還玩起假蟑螂，陳庭妮笑說：「一開始是美術因為劇情需要準備，我們大家就接手開始玩， 每天都會讓那些假蟑螂出現在不同人的包包裡。」

「愛情發生在三天後」18日起每週六晚上8時在八大戲劇台首播、晚上9時30分在Netflix上架；東森戲劇台於19日起，每週日晚上8時播出。（編輯：張芷瑄）1110610