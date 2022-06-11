韓國電影犯罪都市2創佳績 時隔3年首部觀看人次破千萬

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影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）由知名動作派演員馬東錫（又譯馬東石）、孫錫久主演的韓國電影「犯罪都市2」在韓國破千萬觀影人次，是奧斯卡得獎電影「寄生上流」之後時隔3年首部，締造COVID-19疫情爆發以來最佳成績。

韓聯社報導，韓國電影發行商abo娛樂表示，犯罪都市2在今天下午1時50分左右累計突破千萬人次觀看，成為韓國爆發疫情以來首部。

犯罪都市2這次不僅成為韓國票房史上第28部觀看人次破千萬的電影，也是第20部觀影人次破千萬的韓國本土電影，為2019年5月寄生上流後首次。

犯罪都市2於5月18日在韓國上映，至6月10日為止除兩天外皆居票房冠軍寶座，上映第2天觀影人次就突破100萬，第14天超過前作「犯罪都市」的688萬人次紀錄，僅25天就突破千萬觀影人次，與經典韓影「老手」（台譯辣手警探）、「暗殺」及「國際市場」不相上下。

主角之一的馬東錫也藉此作品進一步奠定票房保證招牌，他在電影中飾演重案組刑警馬錫道，以矯健身手與暴徒正面對戰，在劇中痛擊罪犯的場面讓觀眾大呼過癮。加上這次紀錄，馬東錫共已有5部參演電影觀看人次突破千萬，包括辣手警探、屍速列車、與神同行、與神同行：最終審判等熱門大片。

執導犯罪都市2的導演李尚龍則藉此片創下首次執導作品就破千萬觀影人次，為韓國影史上第2人，首位創下此紀錄的導演為「正義辯護人」導演楊宇碩。

韓國票房在防疫規範解除及犯罪都市2熱映推動下重現生機，5月觀影人次共計達1455萬，創下2020年1月以來最高紀錄。（編輯：陳惠珍）1110611