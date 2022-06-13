青峰被「極光少女」歐若拉融化 親赴挪威合唱

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）吳青峰和挪威創作小天后歐若拉日前宣布合作新歌Storm，不同於大多藝人合作僅止於合唱，兩人除遠距共創新歌之外，青峰更遠赴挪威和歐若拉合體錄音。

青峰與歐若拉（AURORA）的緣分始於一年之前，當時歐若拉正籌備新專輯，兩人經引薦後發現彼此音樂品味契合，進而嘗試遠距離共同創作。約一年時間，兩人交換了許多靈感，最後共同選定Storm這首歌曲發表。

青峰坦承在歐若拉尚未出道前，就注意過她的作品，沒想到因緣際會下能與她一起寫歌，一開始相當怕生的青峰，靠著書信往返傳達想法，直到歐若拉以「緊緊擁抱」4字中文表達對青峰創作部分的喜愛，讓青峰笑說自己身為「中年歌手」卻被25歲的小女生融化。

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在Storm製作後期，製作人邀請兩人至挪威奧斯陸錄音室，錄音當天，歐若拉擔心讓青峰在錄音室久等，一下飛機後還託人提領行李，自己則趕忙搭車前往錄音室與青峰會合。

官方今天釋出Storm的16秒的影音片段，歐若拉空靈的嗓音加上青峰極具穿透力的歌聲，展現出兩人精采的合作氣場。新歌Storm將於17日上架，青峰跟歐若拉也將於當日晚上9時於IG同框直播。（編輯：屈享平）1110613