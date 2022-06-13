侏羅紀世界最新章發威 捍衛戰士2北美退居亞軍

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）果然霸氣十足，上映首週在美加海撈1.43億美元。

路透社報導，儘管影評欠佳，環球「恐龍」系列第6章仍在火熱的週末票房當起老大哥。市場研究公司Comscore數據顯示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行時代以來，僅第3次整體票房有破2億美元的表現。而這當中，週末排名第2的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）持久不衰的魅力當然也功不可沒，

儘管恐龍環伺，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）備受好評的「捍衛戰士：獨行俠」表現仍強勁，上映第3個週末有5000萬美元進帳。這個成績對任何一部上了這麼久的院線片來說，都足以讓人印象深刻；而「捍衛戰士：獨行俠」在「侏羅紀世界：統霸天下」瓜分掉觀眾群的情況下，仍有能耐繳出這樣的成績單，著實難能可貴。

比較之下，「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）上映第3個週末有5600萬美元表現，「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）第3個週末有3200萬美元進帳，羅伯派汀森版的「蝙蝠俠」（The Batman）第3個週末則有3600萬美元。

「捍衛戰士：獨行俠」10至12日吸金5000萬美元，雖比上個週末少了44%，迄今累計票房卻已達3.93億美元。

對「侏羅紀世界：統霸天下」來說，初步的票房成績代表著人氣略為下滑，但這部大成本片進帳仍很可觀。公平地說，這個系列片在票房設下太高的門檻，「侏羅紀世界：統霸天下」要青出於藍實在很困難。

繼「侏儸紀公園」（Jurassic Park）三部曲後，2015年的「侏羅紀世界」（Jurassic World）開片有2.08億美元表現，北美總票房有6.53億美元，全球有16億美元；2018年續集片「侏羅紀世界：殞落國度」（Fallen Kingdom）開片有1.5億美元，美加最後有4.17億美元成績，全球有13億美元進帳。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「這是絕佳的開片成績。影評疲弱，但這從來阻擋不了恐龍發威。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）1110613