劉冠廷新戲合作陳庭妮 戲外因買房卡關不敢婚

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（中央社記者王心妤台北15日電）台劇「愛情發生在三天後」演員陳庭妮、劉冠廷今天分享拍攝點滴，笑稱玩到導演馮凱嫌吵。談及戲外感情，劉冠廷與演員女友孫可芳愛情長跑，但因考慮買房問題暫時沒有想婚念頭。

「愛情發生在三天後」將於18日開播，將由劉冠廷、陳庭妮、孟耿如、施名帥、林哲熹、謝沛恩、袁艾菲、陳語安共同演出。

陳庭妮表示，劇組氣氛歡樂，「連導演都說他第一次想把耳機麥克風拿下來，因為覺得太吵了。」施名帥也笑說：「我從來沒有參加過一個劇組是一直在玩，玩到很像沒有爸爸媽媽。」

陳庭妮表示，因為拍攝氣氛歡樂，想起自己大學生活需要工作，這次反而重新體驗大學生活，感受到單純的快樂，施名帥也表示認同。

談到戲外感情，劉冠廷與孫可芳愛情長跑超過10年，但他認為當演員生活不穩，「我自己日子不是過得很安定，房子又買不起，也不夠住，這種實際問題，我就會多想一些。」但他也說有考慮人生大事，不會讓孫可芳像片中等待8年。

林哲熹劇中飾演還沒成名的演員，不斷被大小眼。導演馮凱要求林哲熹回想剛出道沒名氣、最不堪又最沒自信的時刻，讓林哲熹笑說：「導演，我現在也還是啊。」

「愛情發生在三天後」18日起每週六晚上8時在八大戲劇台首播、9時30分在Netflix上線。（編輯：張芷瑄）1110615