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「小花計畫」記錄回憶 五月天瑪莎想帶孩子感受

2022/6/25 13:03
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（中央社記者王心妤台北25日電）「小花計畫」展今天起跑，邀來設計師與音樂人紀錄鄉愁與回憶，今年邀五月天阿信、劉若英等人分享。共同策展之一的五月天瑪莎表示，會帶著兒女看展，也許還看不懂，但一定能感受到。

「小花計畫2022-Re：小花盛開的回音」由方序中、五月天瑪莎、邵雅曼與陳勇志攜手策劃，邀9組音樂人與11組藝術家聯手打造。

24日記者會上，方序中表示，「這次落地熱情的高雄，特別是在金馬賓館展出，呈現了立體的可能，作品跟整個建築物產生連結，讓光流進來，賦予溫暖留下一些期待，就像是小花的綻放，在新疫情時代下感覺很可貴。」邵雅曼則說：「以往看展是與作品對視，但這次的展覽可以走到作品裡，在這個時代下帶給我們另外的陪伴。」

五月天瑪莎表示，雖然兒女年紀小還不太有耐心，但仍會試著帶他們感受新事物。他認為，看展就是感受他人眼睛裡的世界，「他們不見得都看得懂，但一定會感受得到，如果能透過展讓孩子開眼界，我覺得比較重要」。

參與展覽的HUSH去年奪下金曲獎最佳作曲人獎，今年再以「衣櫃歌手」入圍最佳作曲人獎，但將與歌后蔡健雅、艾怡良等人相爭。他說以往得失心較重，今年反倒保持平常心，「如果死亡之組要死的話，我也會死的很甘願。」

「小花計畫2022-Re：小花盛開的回音」展覽將於6月25日起至10月30日於高雄金馬賓館當代美術館登場。（編輯：陳政偉）1110625

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