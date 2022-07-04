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Lulu大讚黃宣首次主持表現佳 曝兩人遠親關係

2022/7/4 19:18（7/4 20:24 更新）
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藝人Lulu黃路梓茵（右）4日回主持過的料理節目「料理之王3」擔任評審，並與本季主持人吳姍儒（Sandy）（左）同台，破除不合傳言。（料理之王3提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月4日
藝人Lulu黃路梓茵（右）4日回主持過的料理節目「料理之王3」擔任評審，並與本季主持人吳姍儒（Sandy）（左）同台，破除不合傳言。（料理之王3提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月4日
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）藝人Lulu黃路梓茵今天回娘家、料理節目「料理之王3」擔任評審，身為多屆金曲獎紅毯、典禮主持人，她大讚歌手黃宣初次主持星光紅毯的好表現，更透露兩人其實是「遠親」。

「料理之王3」今天舉辦總決賽開放媒體採訪，本季吳姍儒（Sandy）接棒主持節目，Lulu與吳姍儒年紀相仿又都是綜藝主持人，常被拿來比較，這回更是擔任前後任主持人，頻頻傳出不合傳言。

今天兩人攜手同台破冰，惺惺相惜，Lulu受訪時感嘆，「我們從以前就被比較，大家別忘了，中間還有一個蔡尚樺來代班唷！比不完，不要被比較的話，就是不要確診，不是啦！」吳姍儒則認為兩人若想停止被比較，可能要等到都不主持的那天。

第33屆金曲獎頒獎典禮日前落幕，Lulu身為主持過2屆頒獎典禮、3屆星光大道的前輩，被問及對本屆典禮主持人羅時豐的評價，Lulu坦言，每個人主持風格本來不一樣，「我覺得只要願意來做金曲獎主持，大家就要給主持人一個很大的掌聲，因為真的沒有那麼容易。」

Lulu與師父黃子佼都認為，要給每位主持人多點鼓勵，尤其羅時豐先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），康復沒多久就忙著準備典禮，Lulu還不忘對網友喊話：「少一點批評，不然你來主持看看？」

而首次擔任星光大道主持人的黃宣，口才好、節奏又掌控得宜，獲得網友一致好評。Lulu表示，黃宣為了紅毯主持，做足功課看影片、也拜訪黃子佼請益，直呼他是「天才型的歌手、地才型的主持人」，給予十足肯定。

Lulu表示，尤其黃宣既是歌手又是幕後製作人，音樂界認識的人很多，是其他主持人做不到的，「大家在入口處看到他，也會很安心。」

Lulu更加碼爆料，兩人其實是同一個部落的遠房親戚，黃宣的爸爸還是她爺爺以前的學生，兩人私底下很熟，她小時候有看過留著長頭髮的黃宣。（編輯：張雅淨）1110704

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