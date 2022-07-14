桃園電影節揭台灣獎入圍 樓一安、顏正國長片入列

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（中央社記者王心妤台北14日電）2022桃園電影節今天公布台灣獎入圍名單，2部長片分別為導演樓一安的「該死的阿修羅」與顏正國導演的「少年吔」，另12部短片風格多元，包含描寫疫情生活的「我在隔離中」等。

這屆台灣獎由資深剪接廖慶松、金馬獎得主張詩盈、香港電影金像獎新晉導演黃綺琳組成初審評審團，從132件作品選出14部入圍作品，決審評審將從中選出最佳影片、評審團特別獎、最佳演員。

除了2部長片，短片包含曹仕翰導演、李淳主演的「父親的電影院」、導演彭之軒拍攝已故資深演員洪麟的「最後一票」、莊翔安執導並由陳姸霏、游安順、鄭家榆、石知田主演的「我在隔離中」。

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導演林柏瑜新片「看海」邀請陸弈靜、黃迪揚合作、獲金馬獎最佳動作設計的黃泰維在導演劉立的「鍵盤俠」飾演在網路陰錯陽差爆紅的大學生，另外還有導演李原僑的「野薊」、導演陳品儒的「悄悄告訴她」、導演黃詩柔的動畫片「水中的女孩」、香港導演祝紫嫣的「凪」、結合魔幻主義與舞蹈電影的「變形記」、緬甸導演伊江的「公雞」、導演楊芸喬的「門之後」。

2022桃園電影節將於8月19日至8月28日舉辦。（編輯：黃世雅）1110714