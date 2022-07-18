名導庫斯杜力卡經典「黑貓白貓」 數位修復8月登台

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經典電影「黑貓白貓」以吉普賽人為主角，看似輕巧歡樂，但同時在嬉笑怒罵間，展現出許多身處國家的現實面，4K數位修復版繼去年坎城影展世界首映後，8月將搶先亞洲在台灣上映。（光年映畫提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）塞爾維亞名導庫斯杜力卡的作品是影展常客，繼7年前「地下社會」修復上映後，90年代末的「黑貓白貓」也將登台，如果喜歡他以魔幻寫實風格編織的人間喜劇，8月將可大飽眼福。

現年67歲的庫斯杜力卡（Emir Kusturica）獲獎無數，被譽為「全世界最會得獎」的導演。他深得捷克電影黑色幽默批判的真傳，又因身處動盪的巴爾幹半島，讓他將兩種極端作為結合，作品風格鮮明，混合瘋狂及悲喜劇的諷刺。

庫斯杜力卡27歲便在國際影壇嶄露頭角，1981年的「你還記得杜莉貝爾嗎？」（Do You Remember Dolly Bell？）在威尼斯影展亮相即已驚艷四座，首部劇情長片就拿下最高榮譽的金獅獎；4年後他的第2部劇情片「爸爸出差時」（When Father Was Away on Busine）又拿下坎城金棕櫚獎，並入圍奧斯卡最佳外語片。

80年代末至90年代初，庫斯杜力卡以「流浪者之歌」（Time of the Gypsies）獲坎城影展最佳導演獎，與好萊塢明星強尼戴普合作的首部英語電影「亞歷桑納夢遊」（Arizona Dream）也獲柏林影展評審團特別銀熊獎；更驚人的是1995年「地下社會」（Underground），更讓庫斯杜力卡再奪下坎城影展金棕櫚獎，將他的導演生涯推向另一波高峰。

然而「地下社會」因部分人認為觀點過於親近塞爾維亞，政治爭議伴隨而來，庫斯杜力卡一度萌生退意，直到1998年的「黑貓白貓」（Black Cat White Cat），這部以吉普賽人為主角的喜劇，看似輕巧歡樂，但同時在嬉笑怒罵間，展現出許多身處國家的現實面，魔幻寫實的風格，又讓庫斯杜力卡拿下威尼斯影展最佳導演銀獅獎。

「黑貓白貓」4K數位修復版繼去年坎城影展世界首映後，8月12日將搶先亞洲在台上映。全片描述一事無成的馬可，為擺脫貧窮潦倒的生活，決定抓住眼前發財良機，冒風險走私汽油。為了湊足本錢，馬可和兒子柴爾向當地黑幫教父葛加借款，並和地痞流氓達登聯手。

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沒想到出師不利，馬可再一次意外中弄丟貨品，讓氣急敗壞的達登找上門討債，強逼馬可的兒子柴爾與自己的妹妹艾芙蒂妲結婚。但艾芙蒂妲死也不嫁，柴爾也早已對美麗的吉普賽女郎心有所屬，因此兩人決定在結婚當天引發混亂，各自逃走。

吉普賽人一向是庫斯杜力卡電影的軸心之一，特別是「黑貓白貓」許多演員均是業餘，更讓片中一些即興之作成為神來之筆，這也是「黑貓白貓」另一迷人之處。（編輯：屈享平）1110718