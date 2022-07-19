最強阿公邰智源曾不想入行 王偉忠為勸進管吃管住

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「綜藝教父」王偉忠（左）在所主持的中廣節目中，找來相識33年的藝人好友邰智源（右）當嘉賓，兩人妙語如珠，笑翻聽眾。（中廣提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月19日

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）製作人王偉忠在主持的中廣節目「欸！我說到哪裡了？」找來相識30多年的好友邰智源當來賓，兩人妙語如珠笑翻聽眾。王偉忠透露當年為了勸邰智源進電視圈，還每天管吃管住。

藝人邰智源近年以「木曜四超玩」成功從電視搶進網路，成為網友口中的「最強阿公」。王偉忠在節目裡回憶，當年看到邰智源的單口相聲，非常欣賞對方的才華，勸邰智源進電視圈演喜劇，但邰智源卻回他：「我不喜歡這個圈子。」

為此王偉忠天天帶著邰智源「看看」，每天管吃管住，當自己買車後，邰智源就自動坐在副駕駛座位，讓王偉忠疑惑地問：「不是應該你來開車嗎？」結果邰智源竟說：「我不會！」

邰智源笑說，兩人認識時自己才24歲，王偉忠已32歲，他覺得這個人好奇怪，夏天這麼熱，自己穿吊嘎已不停流汗，王偉忠卻能天天穿黑色皮衣，動不動就聳肩耍帥，一坐下來、單手比個朝天的「剪刀」，大家都不懂這個手勢是什麼意思，後來藝人洪都拉斯還曾幽默掛了2個包子上去。

兩人多年來相知相惜，邰智源也忍不住調侃王偉忠今年將滿65歲，可以免費搭捷運，還能坐博愛座不起來。王偉忠笑說，邰智源再過幾年也60歲了，邰智源則接話：「孔子搞錯了，60不會耳順、只會耳鳴！」

邰智源笑說，這30多年來只要王偉忠在，他們都絕對遵守倫理，跟大哥吃飯絕對不能付錢，有時幾個哥們覺得該買單聊表心意，他也立刻說：「不能不能！不能讓大哥沒面子！」讓王偉忠聞言大笑。

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最後王偉忠也好奇詢問邰智源，當年到底為什麼不想做這行？邰智源幽默地說：「我最大的願望就是想當敗家子，可是家裡沒有東西敗，這才可怕！」而且20歲時他能天天耍廢，沒想到現在快60歲了，居然得天天出外景，累得要命。

王偉忠則認為邰智源現在剛剛好，做最有趣的事，好玩、有意義又賺錢，而且還有坤達、KID（林柏昇）等人一起玩，非常理想。邰智源也點頭說：「是啊，實現人生目標了，就是吃喝玩樂！」（編輯：張雅淨）1110719