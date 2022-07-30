威爾史密斯對掌摑事件超懊悔 聯繫對方碰了釘子

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（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）美國男星威爾史密斯（Will Smith）今天表示，他對自己在今年奧斯卡頒獎典禮上掌摑喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）一事「懊悔不已」，還說曾聯繫對方，但碰了釘子。

克里斯洛克3月在奧斯卡頒獎典禮上，拿威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型開玩笑，威爾史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。至於克里斯洛克是否知道潔達蘋姬史密斯患有脫髮症，不得而知。

綜合路透社與法新社報導，威爾史密斯在影音頻道YouTube上張貼一支影片，回答外界對此事的種種疑問。

他坐在書架前的椅子上說：「我完全不認為當時那樣是正確的行為。」

他說：「我懊悔不已。我試著在不以自己為恥的情況下懊悔。我是人，我犯了錯。」

威爾史密斯說，他曾試著聯繫克里斯洛克，「得到的訊息是他還沒準備好要談」。

他補充說：「克里斯，我向你道歉。我的行為是不可取的。只要你準備好要談談，我都在這裡。」

威爾史密斯還向克里斯洛克的母親和其他家人道歉。他說，他當下沒想到會有那麼多人受傷害。

掌摑事件發生不到一小時後，威爾史密斯憑藉他在電影「王者理查」（King Richard）的演出拿下奧斯卡影帝，他發表得獎感言時淚流滿面，但沒有向克里斯洛克致歉。

威爾史密斯在今天上傳的影片中對此做出說明：「我當時太激動了，整個人糊里糊塗。」

威爾史密斯4月退出主辦奧斯卡頒獎典禮的「美國影藝學院」（Academy of Motion Picture Arts & Sciences），同時被禁止出席頒獎典禮10年。

威爾史密斯說，潔達蘋姬史密斯當時被調侃後翻了個白眼，但並沒有要他立刻做出反應，是他自己做了選擇。

他還說：「知道自己辜負了我在人們心中的形象和印象，，這在精神上和情感上都讓我感到受傷。」

威爾史密斯說：「讓人們失望是我的核心創傷。我討厭讓人家失望。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110730