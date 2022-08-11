回憶首次與吳慷仁對戲 邵雨薇被演技嚇到崩潰

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演員邵雨薇在節目「誰來演戲」中分享，過去收入不穩定時，為了堅持當一名演員，曾把一碗泡麵分兩餐吃，省錢度日。（鏡電視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）演員邵雨薇和金鐘視帝吳慷仁情侶檔近期對於戀情態度越來越大方，日前邵雨薇在納豆主持的「誰來演戲」接受專訪時，透露過去未交往時合作，被吳慷仁的演技嚇到幾乎快崩潰。

邵雨薇在節目裡分享當年和吳慷仁合演「極品絕配」時，自己還不懂得表演，屬於準備型演員，「會把劇本背得跟課本一樣，一字不漏」。和吳慷仁對戲後，邵雨薇坦言自己幾乎快崩潰，「他就像是一座山一樣，他在山頂，而我還在下面用跑的追著他。」讓納豆笑回：「影帝等級的人來了。」

邵雨薇也透露追逐演員夢的過程，年輕時為了協助家中經濟，從學生時期就開始半工半讀。剛開始當演員時，更因收入無法支持基本開銷，讓她只能一邊演戲、一邊打工，還去過五分埔批貨來賣衣服，也做過網拍賣服飾等，「為了省錢，我還曾把泡麵麵條折半，一半中午吃、一半晚上吃。」讓納豆聽了直呼：「好難想像。」

為了增加收入，當時邵雨薇也幫自己的演員路設下「停損點」，第1次是25歲、第2次是27歲，「當我設定好之後，工作就一個接著一個，我想是靠著念力、吸引力法則，才讓我順利繼續演員這條路。」

有趣的是，納豆和邵雨薇多年前曾傳過烏龍緋聞，納豆這回主動聊起時，邵雨薇大笑表示，「在我的緋聞對象裡面，納豆哥？我覺得怪怪的。」納豆接著自嘲：「其實（緋聞）是好的，大家會覺得妳好棒，妳不看外表的，對妳是加分好不好！」說完讓兩人都笑翻。

本集「誰來演戲」將於13日晚上10時30分在中華電信MOD 508及鏡新聞YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110811