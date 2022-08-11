吳慷仁「模仿犯」賭上人生追凶 誇自己劇中有點帥

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）改編自日本推理女王宮部美幸同名小說的華語影集「模仿犯」今天釋出前導海報，由演員吳慷仁擔任主演詮釋追凶的正義檢察官，他首次看到劇本就愛上，還自戀誇自己在劇中有點帥。

「模仿犯」由曾操刀台劇「麻醉風暴」系列、「誰是被害者」等經典作品的製作人曾瀚賢、湯昇榮領軍，導演張榮吉與張亨如共同執導，耗時逾3年將劇本在地化、影像化。

全劇描述台灣90年代，一名擅長偵辦凶殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁飾），以他心中衡量正義的那把尺，對抗連續殺人案凶手。面對凶手不斷挑釁與擴張的惡意，讓郭曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出凶手犯案證據。

今天公開的前導海報，就展示著一個放在詭譎紅盒子內的日式能面具，下方更藏著多張疑似記錄受害者的拍立得照片，不寒而慄的氛圍為故事中的犯罪掀起開端。

吳慷仁表示，第一次看到劇本後就深深愛上這個故事，「裡面詮釋的除了有一個很單純絕對的惡外，也從惡散發出很多條故事線。那些故事背後都反映出被害者家屬的心境，也有很多條脈絡跟著角色的情緒往下抽絲剝繭」，這是一部會完全跟著角色陷入劇情的影集。

吳慷仁也不忘開玩笑說，演著演著回過頭來看時，突然覺得自己有點帥，「但這裡的帥不是說我長得帥，是當曉其專注在做某些事情，我是很喜歡的。」

另一名主演柯佳嬿則分享，多年前就曾看過宮部美幸的原著小說，從沒想過有天能成為故事中的角色之一，感到非常不可思議，更大讚劇組幕前幕後每個細節都做得相當精緻，「我常在沒戲時去現場感受拍攝氛圍，從螢幕看出去的每一秒，都美到可以截圖成劇照。」

「模仿犯」先前已透露華麗卡司，除了吳慷仁、柯佳嬿外，還集結庹宗華、姚淳耀、范少勳、江宜蓉、夏騰宏擔綱主演，林心如特別演出。幕後團隊則找來金馬、金鐘常勝軍陳克勤擔任攝影指導，還有以「緝魂」獲金馬獎最佳剪輯的解孟儒，以及多次入圍金馬獎美術設計的美術指導蕭仁傑攜手打造。

全劇將於Netflix全球獨家上線。（編輯：張雅淨）1110811

演員柯佳嬿表示，自己是「模仿犯」日本原著小說的忠實讀者，對於有機會演出同名影集感到不可思議。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月11日