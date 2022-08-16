A Root同根生 鬼門關發片為魔神仔平反

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）妖魔鬼怪也要轉型正義！奇行種樂團「A Root同根生」將在鬼門關當天發行第2張專輯，以台灣熟悉的民間妖怪故事為主軸，為這群常被貼上負面標籤的妖魔鬼怪發聲平反。

同根生成軍於2015年，團員均來自宜蘭，團名以「尋根」之意，連結在地文化向世界發聲。樂團結合傳統民俗樂器融和流行音樂旋律創作，包含笙、月琴、柳琴、中阮、鋼琴、大提琴、打擊樂、電貝斯等。

他們以台灣文化為基底進行破壞與重建，加入說書人的方式遊走戲曲歌謠、爵士、電子音符，碰撞出當代民俗野味的台式氣口，同時混搭台、客、華、英等多重語言，打造出有如「戲說台灣」與「鐵獅玉玲瓏」的另類歌唱節奏。

不僅曾以首張同名專輯入圍美國獨立音樂獎，也曾提名金音獎最佳風格類型專輯與單曲獎項，經常征戰世界各地音樂祭。

相隔4年半，同根生發行第2張專輯「邊緣轉生術」，主打「妖怪轉型正義」理念，為多位流傳許久的「魔神仔」獻唱主題曲，從林投姐、紅衣小女孩、白蛇精、虎姑婆，都成為樂團創作靈感。原來駭人故事背後都有一段辛酸血淚史，同根生希望大眾能以全新視角，重新認識這群妖怪，其實它們都很可愛。

團長智博表示：「大家對於鬼故事都只聽到表面，但背後卻有不同意義，例如白蛇與許仙的人妖戀，就是一段S扮抖M裝逼失敗的故事；林投姐用紙錢買肉粽，更是虛擬貨幣始祖，也是為愛勇敢復仇的『渣男剋星』；至於虎姑婆本質是一位寂寞需要陪伴的大齡女子。」

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專輯邀請金曲金鐘得主柯智豪操刀製作，不僅把樂團天馬行空的創意加乘放大，還帶領同根生一起「轉生」，找來金曲獎最佳台語專輯得主百合花樂團主唱林奕碩、鼓手陳奕欣助陣，共同拆解民間故事，齊力為妖怪發聲，讓好兄弟也能擁有「鬼權」。

同根生26日發片當天正逢鬼門關，他們特別選在大稻埕碼頭貨櫃市集舉辦發片專場，邀請百合花樂團主唱奕碩擔任嘉賓，邀請大一起告別農曆七月，為妖怪轉生祈福。（編輯：屈享平）1110816