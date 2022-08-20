與兒子周湯豪感情好 比莉：秘訣是吵架

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在台劇「媽，別鬧了」中扮演母女檔的演員比莉（中）、柯佳嬿（右2）日前一起參加藝人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）及吳姍儒（右）主持的談話性節目，分享生活及拍戲點滴。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月20日

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（中央社記者王心妤台北20日電）女星比莉與柯佳嬿在新劇「媽，別鬧了！」飾演母女，兩人上節目分享生活點滴。比莉提到與兒子周湯豪感情好的秘訣是吵架；柯佳嬿談到親密戲笑認這次拍攝有點過分。

公視今天發布新聞稿表示，比莉在「36題愛上你」節目中，帶大家唱跳與周湯豪聯手改造的經典歌曲「什麼都不必說」，主持人唐綺陽笑說「我今天的運動量都夠了」，另一名主持人炎亞綸則笑虧她「今年的運動量都夠了。」

影片來源：MyVideo影音隨看

被問到與周湯豪感情融洽的秘訣，比莉表示：「就是吵架！你要講的話千萬不要悶，越親密的人一定會有爭吵，但這也是一種溝通。」對於媽寶一詞，比莉認為與周湯豪都不放在心上，不會讓別人定義或改變自己的人生。

柯佳嬿在「媽，別鬧了！」與林柏宏有激烈的愛情動作戲，她在節目打趣表示，這部片的確肢體接觸有點過分。被問到丈夫坤達怎麼想，柯佳嬿則說，兩人私底下不太討論演戲內容，也已經有共識，若要拍戲，不可能完全沒有肢體接觸。

最新一集「36題愛上你」將於明晚9時在公視首播。（編輯：管中維）1110820

影片來源：UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂（若手機用戶無法觀看，請直接點擊上方影片連至YouTube）