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首頁 / 娛樂

余苑綺癌逝 選定長眠擁恆文創園區

2022/8/23 15:48
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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺21日癌逝，享年39歲，余苑綺將長眠在基隆擁恆文創園區，余家已看過園區室外的花之園、立足星空，和室內的時光學苑3個區塊，目前尚未決定。

擁恆文創發言人王志欽今天接受媒體聯訪指出，音樂人陳志遠和豬哥亮都選擇擁恆作為永遠的家，如果余天最後選擇讓余苑綺長眠擁恆，這會是最自然的決定。

王志欽說，擁恆占地共53公頃，園區內有不同區域，最後會選擇哪一區，將尊重家屬決定。其實余天對園區很熟悉，當年舉辦豬哥亮追思晚會時，余家也有出席，也特別來園區看過。

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王志欽表示，擁恆文創園區是萬教歸宗，所有宗教都有專區，無論是基督徒、道教、佛教，都可以有很好的歸依。

余苑綺的靈堂今天開放，許多政治圈、演藝圈人士前往弔唁。余苑綺的弟弟余祥銓稍早受訪表示，二姊長眠地選定在基隆擁恆文創園區，和「喜劇天王」豬哥亮選在同一個地方；由於余苑綺是基督徒，追悼都採基督教儀式，家人不須守靈，但會需要有人禱告，這也是姊姊生前的心願。（編輯：方沛清）1110823

余苑綺
余苑綺靈堂預計23日開放 余天苦勸李亞萍放下別再哭 余苑綺曾公開留給兒女的遺書 盼下輩子再當家人
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